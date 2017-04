Subaru: “Wij bouwen lelijke auto’s”

Een potje zelfreflectie op een schitterende zondagavond

Je houdt ervan of niet: Subaru’s. Het is een vreemd fenomeen. Het is namelijk een kleine zelfstandige fabrikant dat met een beperkt modellengamma behoorlijk succesvol is. In Nederland is het merk populair bij een kleine groep caravan-bezitters en boswachters, maar het speelt een rol in de marge. In eigen land (Japan) en met name in de VS is het merk wel zeer succesvol, ondanks het feit dat ze lelijk zijn. En Subaru heeft wat lelijks op de weg gebracht:

Want naast praktisch onverwoestbaar zijn Subaru’s veelal het netvlies flink aan het tarten. Denk aan de B9 Tribeca, de GD-generatie van de Impreza en de huidige STI (alhoewel ondergetekende ze wel kan waarderen). Toppunt was nog de Impreza Casa Blanca, een designspeciaaltje dat gewoon te bestellen was in Japan… Kortom, het zijn lelijke auto’s.

Althans, dat laatste stelt Subaru zelf. Matt Whery, product planning én designmanager bij Subaru legt het uit: “Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf is Subaru van plan om design als competitief voordeel te zien. Subaru’s zijn fantastische auto’s, maar niet zozeer moeders mooiste. Het is de bedoeling om vanaf nu het design een stuk aantrekkelijker te maken.“

Goed punt. Zet maar eens een Subaru Outback of STI op de brug en bekijk de auto van onderen. Dan zie je waar het geld naartoe is gegaan. Maar de koetswerken kunnen beter. Auto’s lijken steeds meer op elkaar omdat de eisen betreft veiligheid, zuinigheid en mode ook allemaal hetzelfde zijn. Daar kan Subaru een voordeel halen, want de technische layout is afwijkend. Whery geeft ook aan dat het vooral gaat om klanten binnen te halen die voorheen afknapten op het rudimentaire uiterlijk van een Subaru. Hij beseft ook dat niet alleen het koetswerk beter moet, maar ook het interieur. Daar voorspelt Whery dat Subaru de entertainment-unit beter wordt, onder andere.

Hopelijk weet Whery ook de afdeling financiën en marketing over te halen. Want Subaru weet af en toe best mooie concepts te maken. De designstudie voor de WRX was een ongelooflijk bruut apparaat:

Op een af of andere manier wisten ze dit ervan te maken. Gelukkig rijdt het uitstekend, volgens deze rijtest. (via: wardsauto.com)