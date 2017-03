Te koop: royale zetel met lijn-6 en achterwielaandrijving

Maar wat is het?

Voor precies 14.500 koop je jezelf een van de meest understated luxemobielen van de jaren ’90. Voorzien van een 2.9 zes-in-lijn, achterwielaandrijving, een 15 centimeter langere wielbasis en… een Volvo-logo. We hebben het hier namelijk over de Volvo 960 Royal, midden jaren ’90 de duurste Volvo uit de prijslijsten.

De auto was gebaseerd op de gewone 960, welke weer een doorontwikkeling was van de 760 uit 1982. Hoewel de auto in 1990 een flinke facelift kreeg en in 1994 een kleinere, was deze auto eind 1996 behoorlijk op leeftijd aan het raken. Dit is dan ook een van de laatste 960’s, want begin 1997 kwamen de S90 en V90. Dit waren echter gewoon 960’s met een andere naam. In 1998 was het definitief over voor de 900-serie en daarmee kwam er een einde aan grote, achterwielaangedreven Zweedse tanks.

Terug naar dit exemplaar uit oktober 1996, een origineel in Japan geleverde 960 Royal om precies te zijn. Deze heeft een wielbasis die 15 centimeter langer is dan het origineel en deze ruimte komt volledig ten goede aan de passagiers op de lederen achterzetels. Om deze wat extra privacy te gunnen, is het achterste zijruitje vervangen door een blindganger waarop tevens het Royal-logo met drie kroontjes prijkt.

Naar huidige maatstaven is de 960 Royal niet zozeer royaal qua luxe als wel royaal qua ruimte. De prestaties van de 2.9 zijn niet denderend. De 1500 kilo wegende kolos moet het stellen met 204 pk. Zelfs de kilometerteller haalt de 250 km/u niet, laat staan de auto in zijn geheel. De klassieke viertraps automaat haalt op professionele manier al het gevoel van snelheid uit de Volvo. Dat is helemaal niet erg, want scheuren doe je maar met een Saab. Deze Volvo was voor de topman of staatshoofd (m/v) die niet gevoelig was voor Duitse of Britse decadentie en is nu voor de liefhebber met het Zweedse hart op de juiste plek. Voor 14.500 euro is hij de jouwe.