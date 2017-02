Tesla: omzet groeit, verlies daalt en productiestart Model 3

Het gaat crescendo met de toko van Musk.

Tesla heeft dan wel verlies gedraaid in het vorige kwartaal, maar bij de EV-fabrikant krijg je al snel een vertroebeld beeld van de financiële stand van zaken omdat er zoveel geïnvesteerd wordt. Het verlies over het vorige kwartaal bedroeg in elk geval 121 miljoen USD. Belangrijker is dat de omzet in het afgelopen kwartaal wel met 71% toenam tot een bedrag van maar liefst 1,7 miljard dollar.

Musk en zijn maatjes hopen dan ook 50.000 auto’s weg te kunnen zetten in de eerste helft van 2017. Daarbij is nog geen rol voor de Model 3 weggelegd. De productie van die auto komt volgens de laatste berichtgeving pas in de maand juli op gang. De eerste auto’s worden dus ook pas in de tweede helft van het jaar geleverd. Het verlies in Q4 2016 heeft trouwens voor een groot deel te maken met diezelfde Model 3. Met het oog op de productiestart heeft Tesla in het laatste kwartaal van het vorige jaar fors moeten investeren.

Verder geeft Musk aan dat Tesla naast de huidige gigafactory nog twee of drie van zulke flinke fabrieken wil bouwen en dat de productie uiteindelijk moet worden opgeschroefd naar 5.000 stuks per week aan het einde van dit jaar en 10.000 auto’s per week in 2018.

Foto: Model S met vanity plates, @arnoldh via Autojunk