Toyota Yaris krijgt fijner smoeltje

De Toyota Yaris levert nu meer voor hetzelfde geld, daar houden wij Nederlanders toch van?

De nieuwe Yaris heeft een wat rustiger voorkomen gekregen dan zijn voorganger, doordat de contrasterende lijnen in de neus verdwenen zijn. De voorbumper, koplampen en grille zijn veranderd en er is LED dagrijverlichting in de nieuwe koplampen geïntegreerd. De achterzijde is ook iets aangepast, met nieuwe LED achterlichten die in de achterklep zijn geïntegreerd. De rode en blauwe lakkleuren op de foto’s zijn nieuw voor de Yaris en er zijn ook nieuwe velgdesigns.

In het interieur zien we een 4,2 inch TFT kleurendisplay, mits je minstens een Aspiration uitvoering kiest. Verder zijn alle Aygo’s voorzien van een andere ventilatieopeningen, blauwe instrumentenverlichting en verbeterde ergonomie voor de bediening van de multimediasystemen. Kies je een Bi-tone, dan krijg je bovendien een interieur dat qua kleur op het exterieur is afgestemd. Dat exterieur krijgt dan overigens een zwart dak, zwarte raamstijlen en een paar zwarte accenten in de neus.

Op motorisch gebied is er ook nieuws: de Yaris is voortaan leverbaar met een nieuwe 1.5 VVT-iE met 111 pk en 136 Nm koppel. Het nieuwe blokje vervangt de uitgaande 1.3 maar is ondanks z’n grotere volume zuiniger en krachtiger volgens Toyota. Het betreft een natuurlijk ademend blokje, overigens. Er blijft ook een Hybrid versie leverbaar overigens. Maar doe ons die 210 pk sterker WRC versie maar.

De vanafprijs is ongewijzigd: €14.495 euro voor een basisuitvoering. Maar voortaan krijg je standaard wel nét even wat meer veiligheidssystemen mee. Men heeft Toyota Safety Sense toegevoegd, een combinatie van Pre Crash Safety System, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Automatic High Beam en Road Sign Assist. Toch goodies waar je over het algemeen voor moet bijbetalen bij de concurrentie.