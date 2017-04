HEET! Max Verstappen krijgt een nieuwe auto in Barcelona

Newey heeft het manco van de RB13 geïdentificeerd. Max gaat alsnog wereldkampioen worden!

Tenminste, als het aan Red Bull ligt gaat het team dit jaar nog volop meedoen om de titel. In de eerste twee races was de afstand tot Ferrari en Mercedes dusdanig groot dat je normaal gesproken zou zeggen dat je het WK kan vergeten. Maar Helmut Marko wil daar in gesprek met Autobild niks van weten.

De Oostenrijker doet namelijk uit de doeken dat er een zo goed als nieuwe Red Bull aan de start zal verschijnen als het traditionele deel van het F1-kampioenschap aftrapt. De nieuwe bak wordt namelijk al geïntroduceerd voor de race in Barcelona die over ongeveer een maand verreden zal worden. In de tussentijd staan er nog twee races op de kalender. Komend weekend zoeken de coureurs de zandbak van Bahrein op en twee weken later doen ze een paar rondjes over het olympisch park in Sochi.

Als een race later in Canada vervolgens ook nog de nieuwe Renault-motor achter in de staart van de B-spec Red Bull gehangen wordt, denkt Marko dat overwinningen op eigen kracht mogelijk zijn. Mocht dat inderdaad het geval zijn is het nog vroeg genoeg in het jaar om aan de titel te denken. Marko bevestigt overigens nog eens dat de coureurs van Red Bull momenteel de grootste kracht van het team vormen en verwacht een vierstrijd om de titel:

“Onze coureurs zijn zeer aan elkaar gewaagd en leveren allebei goed werk af. Wij hebben het beste en meest uitgebalanceerde rijdersduo. Door de auto kunnen we op dit moment Vettel en Hamilton nog niet verslaan, maar als alles goed loopt kunnen we wel Bottas en Raikkonen te grazen nemen. We moeten in de komende races de schade zoveel mogelijk beperken. Daarna kunnen we van de huidige tweestrijd een vierstrijd maken om de titel.”

Helmut heeft dus duidelijk niet zo’n hoge pet op van Kimi en Valtteri. Enfin, is het al het weekend van de Canadese Grand Prix?



Bedankt Dennis voor de tip!