Hoe vaak moeten we het nog zeggen; DOE DAT NOU NIET!!!

Soms lees je cijfers waarvan je denkt: kom op mensen, dit weten we toch inmiddels wel beter. We weten hoe gevaarlijk het is, niet eens alleen voor jezelf, maar vooral voor onschuldige medeweggebruikers. Dronken of onder invloed van drugs achter het stuur stappen.

Toch laten de nieuwste politiecijfers iets anders zien. In 2025 zijn er in Nederland precies 47.870 misdrijven voor rijden onder invloed geregistreerd. Dat is 12,4 procent meer dan een jaar eerder en meteen het hoogste aantal ooit. Alcohol, drugs, medicijnen of simpelweg weigeren om mee te werken aan een test, het blijft maar doorgaan. Daarmee komt de site autoverzekeringen.nl

Als je het over een langere periode bekijkt, wordt het beeld nog pijnlijker. Tien jaar geleden lag het aantal gepakte benevelden rond de 26.700. Sinds 2018 zit er weer een duidelijke stijgende lijn in en vooral na 2021 ging het hard. In 2022 werd de grens van 43.000 al doorbroken, in 2025 is daar nog een flinke schep bovenop gedaan. Terwijl iedereen weet wat de risico’s zijn.

We kruipen massaal onder invloed achter het stuur

De meeste misdrijven werden geregistreerd in Zuid-Holland, met ruim 11.700 gevallen. Noord-Holland en Noord-Brabant volgen op afstand, maar samen zijn deze drie provincies goed voor bijna veertig procent van het totaal. In het noorden van het land liggen de aantallen een stuk lager, met Drenthe als hekkensluiter. Maar daar woont ook niemand, u dat snappen we wel.

Ook binnen steden zijn er een paar ’topscorers’. Rotterdam staat bovenaan met 2.801 misdrijven, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Tegelijk zijn er gemeenten waar dronken of stoned rijden vrijwel niet voorkomt, soms letterlijk op één hand te tellen.

En dan het onvermijdelijke deel: de gevolgen. We wrijven het nog maar een keertje in, voor de hardleerse prutsers. Rijden onder invloed is strafbaar en leidt vrijwel altijd tot een strafblad. De boete hiervoor begint bij € 300,- en kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot € 12.750,-.

Bij herhaling, hoge promillages alcohol in het bloed of drugsgebruik volgen vaak zwaardere straffen. De bestuurder kan dan ook een rijontzegging of taakstraf opgelegd krijgen.

Ook legt het CBR regelmatig een verplichte cursus of medisch onderzoek op. De kosten hiervoor lopen op tot ruim € 1.300,-. Wie ongeschikt wordt verklaard, verliest het rijbewijs en moet opnieuw rijexamen doen. Ontstaat er schade door een ongeluk dat onder invloed werd veroorzaakt? Dan keert de verzekeraar bijna nooit uit.

Dus daarom, DOE NOU NIET! Is beter voor jezelf, maar vooral voor anderen. Afgesproken?