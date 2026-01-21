De politie pakt je echt overal met dit nieuwe voertuig

Vluchten voor de politie is er niet meer bij. Nergens…

Het is stiekem al een tijdje geen straf om voor de politie te werken, denk ik. Zeker als het aankomt op de auto’s die ze rijden. Dikke BMW’s, fijne Fords en van een dikke Audi A6 stappen de snelwegridders over in een nog dikkere Mercedes. Ja, ze zorgen goed voor zichzelf (van onze centen, moeten we er dan bijroepen toch?) De elektrische Skoda noemen we gewoon niet, goed?

En als je dacht dat de Mercedes E450d de allervetste herkenbare politieauto is, dan zit je ernaast. Ze hebben namelijk een paar nieuwe speeltjes bij het korps. Ze hebben een stel 4X4’s gekregen waar wij in elk geval een beetje van gaan kwijlen!

De Nederlandse hermandad heeft namelijk vanaf direct de beschikking over twee extreem gepimpte busjes, die je ook op onverhard niet zoek gaat rijden. Ze zijn zelfs beter geschikt voor het terrein dan mijn persoonlijke favoriet, de Land Cruiser. Het zijn namelijk twee Iveco Daily’s die helemaal zijn omgebouwd voor zware klussen in het terrein.

Politie pakt je ook in het terrein

En daar gaan ze zeker goed uit de verf komen. Allereerst zijn ze voorzien van een fijne 3.0 liter 4-pitter diesel in het vooronder. Die levert 176 pk, maar daar gaat het niet echt om. Het gaat om het koppel en dat zal enorm zijn. Alleen daarvan worden we dus al blij.

Ze zijn ook voorzien van permanente vierwielaandrijving. Zowel het middendifferentieel als het achterdifferentieel zijn te sperren, zodat hij nog verder komt in ruig terrein. Optioneel is zelfs het differentieel tussen de voorwielen vast te zetten, waardoor ook die wielen op hetzelfde tempo draaien.

De bouw van deze voertuigen gebeurde niet in een dag. Het Nederlandse bedrijf dat de ombouw heeft gedaan, werkte er vijf jaar aan, in overleg met de politie zelf. De mensen uit het veld konden hun wensen en eisen direct inbrengen, wat heeft geleid tot een opbouw die functioneel en praktijkgericht is. En dus gewoon lekker in elkaar zit…

Qua inzetgebieden gaat het niet om een landelijke eenheid die overal tegelijk verschijnt, maar om een verbetering van de bestaande capaciteit op plekken waar terrein en bereikbaarheid een rol spelen. Ze worden vooral gebruikt door de Technische Eenheid, de tak van de politie die vaak in lastige omstandigheden moet werken, zoals bij evenementen, rampgebieden of locaties waar je moeilijk kan komen.

Kortom, als je dacht dat jij met je voorwielaangedreven cross-over wel van de politie weg zou kunnen komen als je de de gebaande paden verlaat, denk dan nog maar een keer na.

Hadden we al gezegd hoe dik we ze vinden?