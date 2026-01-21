Is dit het begin van het einde voor Tesla?

Of wordt de soep niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend?

Het zit hem niet mee, die Elon Musk. Hij is hard op weg om de eerste biljonair te worden met een vermogen van 1000 miljard dollar (1.000.000.000.000 is dat. Laat dat even inzinken, poeh. Wij hebben hier ter redactie alleen maar de beschikking over de nulletjes, maar dat terzijde.) maar een van zijn grootste cashcows lijkt te haperen. En dan ligt zijn schamele vermogen van 682 miljard ineens best ver van de 1000…

Maar terzake. Die haperende cashcow. We hebben het over Tesla natuurlijk. Dat is niet meer het bestverkochte EV-merk in Europa. Die eretitel wordt overgenomen doorrrrrrr… Volkswagen inderdaad. Hun ID. modellen vonden vorig jaar meer eigenaren dan de modellen 3, Y, S en X van Tesla.

Waar Tesla de Europese markt lange tijd domineerde, kwam de concurrentie vorig jaar nadrukkelijker opzetten. Met meerdere elektrische modellen in verschillende segmenten wist nieuwe koploper Volkswagen in steeds meer landen hogere aantallen te verkopen.

Voor wie de Europese EV-markt al wat langer volgt, komt dit niet helemaal uit de lucht vallen. Europese merken hebben hun elektrische portfolio de afgelopen jaren snel uitgebreid en weten beter aan te sluiten bij lokale wensen op het gebied van formaat, prijs en uitvoering. Dat vertaalt zich nu in verkoopcijfers. Althans, voor sommige merken dan…

De verschuiving zegt niet alleen iets over de prestaties van Tesla, maar vooral over de volwassenwording van elektrisch rijden in Europa. De markt leunt niet langer op één dominante speler, maar wordt gedragen door meerdere merken met serieuze volumes.

Of dit een tijdelijke dip van Tesla is of het begin van een structurele verandering, zal de komende jaren blijken. Wat wel duidelijk is: de Europese EV-markt is volop in beweging en dat vertaalt zich dus in hogere verkoopcijfers voor Volkswagen. En dus minder verkopen voor Tesla.

Arme Elon.