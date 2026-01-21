Volvo EX60: 810km range, 680pk, scherpe prijs – klapper!

De Zweden pakken lekker door, want de EX60 is de zesde elektrische auto in hun line-up.

Van de compacte EX30 tot aan de forse EX90 heeft Volvo voor de elektrische SUV-liefhebber genoeg te bieden. Ergens is het wel vreemd dat juist succesnummer XC60 pas zo laat een elektrisch broertje kreeg. De midsize SUV is namelijk voor alle fabrikanten wereldwijd de moneymaker.

800 volt technologie legt de lat weer hoger

In deze klasse kom je er moeilijk mee weg om geen 800 volt architectuur te kiezen. Met 800 volt kan de accu sneller ontladen (meer vermogen) en sneller opladen. Dat laatste zal je blij maken op lange reizen.

Met de kleinste (minst grote is wellicht accurater) kan de EX60 tot 320 kW snelladen, bij de twee grotere accu’s stijgt dit zelfs naar 370 kW. Het betekent in de praktijk dat je in 18 of 19 minuten van 10-80% bent bijgeladen. Het is nog langzamer dan tanken, maar het komt wel bijna in de buurt.

P6 tot en met P12

Bij Volvo is het altijd weer een verrassing welke namen ze nu weer gaan gebruiken voor de diverse varianten. Dit keer stoffen ze de cijfers weer af, wat vroeger D2 t/m D6 was, krijgt nu een P en daarachter een cijfer. Als ik me niet vergis, gebruikten ze dat ook al voor de XC40 (pardon, die heet nu weer EX40).

Volvo klapt er ook direct in met drie varianten van de EX60. Die hebben niet alleen allemaal een ander maximaal vermogen en koppel, maar ook een andere accu. Er is dus direct keuze.

Zoals jullie weten, staat die P voor pleuris-snel. Verrassend genoeg zijn Rotterdam en Gothenburg geen tweelingsteden, maar verbonden zijn ze zeker wel.

De instapper is de achterwielaangedreven EX60 P6 die een 83 kWh grote accu heeft. Daarmee moet de EX60 al 620 km ver kunnen komen. DC snelladen gaat met 320 kW en daarmee is de accu in 18 minuten van 10 tot 80% geladen. Iedere EX60 heeft een 22 kW AC boordlader, fijn bij publieke palen die dat vaak kunnen leveren.

De EX60 vuurt 374pk en 480Nm, de sprint naar de 100 duurt daarmee slechts 5.9s. En ja dit is de instapper, lijkt me al snel zat. De topsnelheid is naar vervelend Zweeds gebruik voor alle Volvo’s begrensd op 180km/u. Dat halen alle varianten van de EX60 natuurlijk op hun sloffen.

De EX60 P6 mag al 2.000kg trekken, bij de overige versies stijgt dat naar 2.400kg.

Kanonnen: EX60 P10 en P12 AWD

Mocht je behoeft hebben aan meer vermogen, vierwielaandrijving of een grotere range, dan kan er worden geupgrade naar de Volvo EX60 P10 en P12 AWD. Voorheen zou Volvo die de P10 Twin Engine hebben genoemd, maar dat geheel terzijde.

De EX60 P10 AWD heeft een iets grotere accu van 95 kWh, waarmee de WLTP-range stijgt naar 660 km. Dankzij het iets hogere snellaadvermogen van 370 kW blijft de tijd om van 10-80% te laden op 18 minuten.

De voorste elektromotor levert 272 pk en de achterste tot 408 pk. Het systeemvermogen is echter “beperkt” op 510pk en 710Nm. De sprint naar de 100 doet de EX60 P10 AWD in 4.6s.

Alsof het nog niet genoeg is, biedt Volvo ook nog de EX60 P12 AWD waarin de kurk van de fles gaat. Het systeemvermogen stijgt dan naar 680pk (en 790Nm). De sprint naar de 100 duikt onder de vier secondes (3.9s), aardig gek voor het soort auto.

Wellicht belangrijker is dat de EX60 P12 AWD ook nog eens een groter accupakket heeft. Dankzij de accu van 117 kWh (!) komt de EX60 tot 810 km ver…..

Het snellaadvermogen blijft 370 kW, dus je staat een minuutje langer bij de paal om tot 80% te komen.

Typisch Volvo-styling, wel veel nieuwe techniek

Zeker de Nederlandse koper herkent de EX60 direct als Volvo. De typische Volvo heupen, achterlichten en koplampen met de hamer van Thor zijn heel herkenbaar. De EX60 komt naast de XC60, is wat breder, lager en heeft een veel grotere wielbasis. De afstand tussen de wielen groeide naar 2,97m (+10,5cm) op een lengte van 4,80m.

Om een maximale range te halen is een goede stroomlijn is steeds belangrijker geworden. Volvo deed echter geen concessies en koos niet voor een coupé-achtige daklijn. Wel loopt het dak licht af en de achterkant ook taps toe. Tegelijkertijd is de voorste rand van de “motorkap” verlaagd, wat de stroomlijn ook helpt.

Nieuw voor Volvo zijn stijlloze deuren, stijlloze zijspiegels hadden de Zweden al. Ook nieuw zijn de deurgrepen met de toepasselijk naam Wing Grips. Ze werken vrij intuitief en schijnbaar zou een beetje brandweerman er ook prima met geweld de deur open moeten kunnen trekken. Er moest nog wat andere journalisten de auto bekijken, anders had ik het voor je geprobeerd. Alle maatregelen leiden tot een voor een SUV prima cW-waarde van 0,26.

Megacasting en meer

Je ziet er niets van, maar het maakt de EX60 wel lichter en goedkoper om te produceren. In het proces megacasting wordt een groot deel van de achterkant in één gegoten van aluminium. Dit forse aluminium deel vervangt honderden kleine aluminium onderdelen.

Net zo onzichtbaar is de cell-to-body structuur van de accu. Het is dus niet meer een losse accu die in de fabriek eronder wordt geschroefd, maar de cellen worden direct in de carosseriestructuur verwerkt. Het zorgt voor een 20% hogere energiedichtheid en reduceert de CO2 van productie met 37%. Een accu van elektrische auto kan immers nooit groot genoeg zijn (laat je niet anders vertellen).

Veilig, zonder LIDAR

Dat taxibordje van de EX90 gaat ook niemand missen, daar zat de LIDAR in die nooit (goed) gewerkt heeft. De EX60 weet met 6 radars, 5 camera’s en 12 ultrasone sensoren ook een prima virtueel veiligheidsschild te creëren.

Best noemenswaardig is de Pedestrian en Cyclist steering avoidance die aanrijdingen met voetgangers en fietser kan voorkomen door uit te wijken, maar dan wél binnen de grenzen van de rijbaan.

Aangezien we niet allemaal de lengte of het gewicht hebben van de gemiddelde Europeaanse man, introduceert Volvo de Multi-adaptieve veiligheidsgordel. Met behulp van de supersnelle computers in de auto wordt op basis van jouw postuur en gewicht bepaald hoe de gordel zich moet gedragen.

Lekker interieur, wel weinig knoppen

Volvo is nog niet zo ver dat de veel knoppen terugbrengen. Wel lijkt het scherm logisch en goed ingedeeld, maar we stellen het oordeel nog uit tot we een rondje met de EX60 hebben kunnen rijden.

Net zoals bij de EX30 krijgt de EX60 ook een soundbar onder de voorruit. Overigens krijg je in de EX60 Plus een Bowers & Wilkins High Fidelity audio systeemmet 28 luidsprekers, 1.820W versterker, Road Noise Cancellation en Dolby Atmos. In alle (!) hoofdsteunen zitten dan ook speakers, daarmee is Volvo naar ons weten de eerste fabrikant die dat heeft.

De kofferbak is 523l groot, dat is tot de rollo. Er is ook een frunk van 58l.

Volvo EX60 Cross Country

Volvo lijkt dat één primeur geen primeur is, dus trekken ze ook direct het doek van de EX60 Cross Country. Natuurlijk is het bijzonder dat er van een SUV ook een ruigere Cross Country variant komt. Voorheen was dat gereserveerd voor de stations, de V60 en V90 Cross Country waren een leuk compromis voor diegenen die geen SUV bliefden. Met de lancering van de EX30 Cross Country liet Volvo al zien dat zij er in ieder geval anders naar kijken.

Het Cross Country recept blijft overigens hetzelfde: de EX60 komt iets hoger op de wielen staan en krijgt wat uitrusting om iets beter buiten de gebaande paden mee te komen. Ik kan me voorstellen dat het uiterlijk je kan bekoren: de wielkastranden krijgen een reepje kunststof en er zijn andere bumpers met skidplates van geborsteld RVS.

In de onderstaande gallery staat dezelfde auto, een EX60 Cross Country in Frost Green. Die kleur verandert nogal afhankelijk van het licht wat erop staat, maar het is echt lichtgroen.

Als je nu nog niet enthousiast bent, dan word je het nu wellicht alsnog. De Volvo EX60 Cross Country is namelijk de ENIGE variant met luchtvering. Dat kan meer comfort bieden en daarmee kan de EX60 Cross Country 20mm zakken of 20mm meer bodemvrijheid creëren. Standaard staat de EX60 Cross Country ook al 20mm hoger op de wielen.

De EX60 Cross Country komt er als P10 en P12 AWD. Van de Volvo EX60 Cross Country P10 AWD weten de range al, hij levert 20 km in en komt daarmee nog steeds op 640 km WLTP-range. De sprint naar de 100 duurt een verwaarloosbare 0,1s langer en komt op 4,7s. Dat zijn allemaal geen redenen om de EX60 Cross Country te laten staan.

Prijzen Volvo EX60

De vanaf prijs van Volvo EX60 P6 is 63.995 euro, maar dat is een zogenaamde Plus uitvoering. Die heeft standaard adaptieve cruise control, panoramadak, matrix LED-koplampen, elektrisch verstelbare stoelen, achterbank en stuurwiel. Het 11,4″ Driver Display en 15″ OLED-infotainment scherm zijn ook standaard, EX30-rijders zullen jaloers op je zijn.

De EX60 P10 AWD is € 66.995, dan krijg je niet alleen de grotere accu, vierwielaandrijving, maar ook de Four-C actieve dempers. De EX60 P6 heeft niet actieve FSD-dempers.

De EX60 P12 AWD is er vanaf 72.995 euro. Dat is de versie met 680 pk en 810 km range, dus het is nog steeds niet gek.