Tweede Kamer: alles op alles tegen Duitse tolheffing

De Tweede Kamer stemde vandaag in grote meerderheid voor een motie om nog eens alles op alles te zetten teneinde de Duitse tolheffing van de kaart te vegen. Slechts drie partijen vinden de tolheffing wel puik. Drie keer raden welke...

Jawel! Het zijn inderdaad de boomknuffelaars van GroenLinks en de Partij van de Dieren die de tolheffing wel zien zitten. De twee quinoa-bastionen werden aan hun kant van het debat vergezeld door de partij van notoir lavendel-snuiver Thierry Baudet.

De motie komt van Kamerlid Erik Ronnes (CDA) en heeft als inzet de regering ertoe aan te sporen om ‘alle mogelijke juridische procedures’ te starten om de veelbesproken Duitse tolheffing alsnog te stoppen, liefst in samenwerking met Oostenrijk.

Eerder gaf minister Melanie zelf al aan juridische stappen te overwegen in het geval dat de Europese Commissie (EC) akkoord zou gaan met de plannen van de Duitsers. Inmiddels heeft de EC echter inderdaad haar fiat gegeven aan de Duitse tolheffing en van juridische stappen is het daarna nog niet gekomen. Wel heeft de minister aangegeven teleurgesteld te zijn over het besluit van de EC en om een onderbouwing gevraagd.

GroenLinks heeft zich juist uitgesproken als voorstander van tol en heeft de minister gevraagd in kaart te brengen hoe alle wegenbelastingen en heffingen in Europese landen werken. Zouden ze op het hoofdkantoor van GroenLinks soms geen Google hebben? Hoe dan ook wil de partij van de Jessias het antwoord van Melanie afwachten, voordat het goedkeuring verleent aan juridische stappen.