Twinturbo Gallardo in vlammen tijdens parade

Want wat is nu een Lambo-feestje zonder een brandende stier?

Even paniek, gisteren in Miami. De Driving Force Club organiseerde dit weekend het jaarlijkse BullFest-feestje. Meer dan 100 Lambo-eigenaren vanuit alle hoeken van Noord-Amerika kwamen naar de zonnige stad in Florida om een parade te rijden. Als afsluiter een gezellige BBQ bij hoofdsponsor Prestige Imports. Dé Lambo-dealer van Miami aan Biscayne Blvd.

Tijdens de optocht ging het echter behoorlijk mis met een door Underground Racing aangepakte Gallardo LP570-4 Superleggera. Knots van turbo’s, rijden in stadsverkeer en een temperatuur van boven de 25 graden zijn niet bepaald de beste ingrediënten om de boel koel te houden. Het noodlot sloeg dan ook toe en de getunede Lamborghini vatte vlam. De omringende stieren wisten op tijd weg te komen, net als de inzittenden van de brandende supercar.

De Superleggera brandde volledig uit en moet als verloren worden beschouwen. De Italiaan in vuur en vlam werd vakkundig vastgelegd door een filmert. De video kun je bekijken op Autojunk.



Thumbcredit via teamsalomone op Instagram