VAG staat op het punt een vorstelijke fout te begaan

Bij VAG hebben ze de zaakjes goed voor elkaar. Natuurlijk zijn er af en toe wat ‘dingetjes’ zoals #dieselgate, maar doorgaans is de boel strak geregeld. Vrijwel alle merken schrijven groende cijfers en hebben een degelijk modellengamma met enigszins voorspelbare, maar keurig op de vraag van de consument afgestemde modellen. Zelfs het van oorsprong wat wispelturige Lamborghini wordt tegenwoordig met Duitse hand geregeerd: een liniaal in de ene hand, een rekenmachine in de andere. Het rauwe randje is er wel af, maar de fabrieksarbeiders zijn ongetwijfeld blij met hun baangaranties terwijl de accountants tevreden knikken en nog een bratwurstje prikken.

Tussen al die Deutsche Gründlichkeit valt Ducati enigszins uit de toon. Niet alleen omdat ze voertuigen bouwen met het enige juiste aantal wielen, maar ook omdat het qua bedrijfsvoering niet lijkt op de rest van het concern. Wellicht dat juist om die reden VAG een beetje in zijn maag zit met Ducati. Want wat moet de Duitsers nu in hemelsnaam aanvangen met die grillige Italianen?

Er waren al geruchten dat VAG plannen heeft om het eigen merkenpallet eens grondig tegen het licht te houden. Na dieselgate zou er geherstructureerd moeten worden en ook toen al leek Ducati, samen met MAN en Scania, een van de kanshebbers om in de showroom gezet te worden. Dat is nog niet definitief gebeurd, maar het is wel een van de mogelijkheden die onderzocht wordt.

Het motorfietsmerk werd in 2012 door de Audi-groep gekocht voor 890 miljoen. Volgens Reuters is het een goedlopende toko met een brutowinst van zo’n 100 miljoen euro en is de waarde van Ducati ondertussen dan ook flink toegenomen. Bij eventuele verkoop zou er zomaar een bedrag van 1,5 miljard op tafel moeten komen om de motorfabrikant van eigenaar te laten wisselen. Geld dat men in China nogal eens wil neertellen voor kleine en middelgrote fabrikanten met interessante techniek…

Behalve verkoop aan een enkele partij, zou ook een beursgang van Ducati onderzocht worden. De opbrengst zou Volkswagen vooral willen steken in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Gaap.

