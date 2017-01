Valentino Rossi crasht Audi RS6 Avant op wintersport

De hete station liep wat schade op.

De meest bekende motorcoureur ter wereld was op wintersport toen hij een schuiver maakte met zijn RS6 Avant (rijtest). De station kwam op een ijzige weg terecht en ’46’ verloor de macht over het stuur.

Het ongeluk vond plaats nabij wintersportdorp Madonna di Campiglio in Italiƫ. Gelukkig voor Rossi was het geen harde klapper en bleef de schade beperkt tot het materiele. De voorkant van de RS6 bleef ongehavend. De linkerachterkant is het zwaarst getroffen, ook is een velg gebroken. Tevens kreeg het Akraprovic uitlaatsysteem een kleine opdonder, al is niet goed te zien of een deel van het systeem daadwerkelijk is beschadigd.

Met 560 pk (of 605 pk in Performance-trim), Quattro en een hoop bagageruimte is de RS6 Avant een fijne vriend voor op wintersport. Helaas kan bij een plots ijzige weg zelfs vierwielaandrijving niet altijd een glijpartij voorkomen.