Van Mossel geeft FNV grote veeg uit de pan

Hoe groot? Paginagroot!

Voor wie het gemist heeft een korte opfrisser. FNV was van mening dat dealerbedrijf Van Mossel de geldende cao schond en om de toko onder druk te zetten plaatste de vakbond een advertentie in een lokale krant waarin een werkgever werd gezocht voor alle Van Mossel-arbeiders die -volgens FNV- in de steek werden gelaten. Zij zouden veel te hard moeten werken en daar te weinig beloning voor terugkrijgen.

Uiteraard was Van Mossel not amused. Volgens het dealerbedrijf ging het om een goedkope actie die voornamelijk beoogde zieltjes te winnen. Er zijn namelijk maar 93 van de ~1.400 medewerkers van het bedrijf aangesloten bij FNV, bovendien houdt van Mossel zich naar eigen zeggen keurig aan de cao.

Desalniettemin vond het dealerbedrijf het nodig om een flinke kluit modder terug te gooien naar de vakbond. Middels een paginagrote advertentie in het Brabants Dagblad werd FNV duidelijk gemaakt dat ze niet meer bij Van Mossel aan hoeven te kloppen voor onderhandelingen. Check de advertentie hieronder.

Overigens is het moddergooien over en weer bedoeld met een knipoog. Beide partijen zouden wel degelijk bereid zijn om de dialoog met elkaar aan te gaan. (Via: BN de Stem)

Dank aan Bastiaan (van Arie?) voor het tippen!