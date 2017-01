Vergeet blue monday met deze blauwe beauty

Smullen maar!

We schrijven 1952. Abarth verrast vriend en vijand tijdens de Salone dell’Automobile di Torino met deze heerlijke 1500 Bertone Biposto. De zeer originele en opvallende vormen zijn getekend door niemand minder dan Franco Scaglione, die ook verantwoordelijk is voor parels als de Alfa Tipo 33 Stradale.

Carlo Abarth was om vriendelijk om de jonge Scaglione een chassis toe te schuiven, waarop de jonge ontwerper rustig z’n gang mocht gaan. Dat heeft Abarth geweten! De 1500 Biposto werd ingezet als rijdende reclame voor Abarth en dus moest er een opvallende koets op. Ruim 60 jaar na dato durven we te concluderen dat dat wel gelukt is.

Onder de fraaie kap ligt natuurlijk techniek van Fiat. Het 1400-motortje werd door Abarth getuned naar een pk of 80 en de bestuurder mocht ouderwets roeren met de vierbak. De koets kunnen we nu nog steeds futuristisch noemen, zeker vanwege de centrale koplamp op de neus. Verder vallen de spatborden op die niet zo goed lijken te weten in welk tijdperk ze nou precies thuishoren.

Voor een productieversie was de 1500 Biposto toch iets té. Uiteindelijk zou deze bijzondere auto wel de opmaat vormen voor de Alfa Romeo BAT’s.