Vergelijking: Ferrari F12berlinetta vs 812 Superfast

Gisteren maakten we kennis met de Ferrari 812 Superfast. Ferrari's nieuwste V12 moet de auto met de slechtste badge ooit opvolgen, tijd om ze eens tegenover elkaar te zetten.

En met die slechtste badge ooit bedoel ik niet de auto, die vind ik schitterend. Maar kom op Ferrari, “F12berlinetta”? Ik heb me altijd afgevraagd of het weglaten van de spatie en hoofdletter voor “Berlinetta” wellicht goedkoper was bij de leverancier van de badges en laten we eerlijk zijn: dat is niet de vraag die een naam zou moeten oproepen bij een Ferrari. Maar goed, daar zijn we nu dus vanaf met de 812 Superfast.

Toch doet Ferrari wéér raar met de naam, want Ferrari verstopt daar meestal motorinhoud en aantal cilinders in, maar we hebben hier zeker niet te maken met een acht liter grote twaalfcilinder. Wel een twaalfcilinder, maar de blokinhoud blijft steken op een ander getal: 6.5 liter. En dan komen we weer terug bij die badge-besparingsmedewerker in Maranello, want vier getallen voor 6512 Superfast, dat kon natuurlijk echt niet.

Hoe zit het verder met de F12berlinetta en de 812 Superfast? We zetten de cijfers eerst even overzichtelijk naast elkaar.

F12berlinetta 812 Superfast Cilinders 12 12 Blokhoek 65 graden 65 graden Motorinhoud 6262 cc 6496 cc Vermogen 740 pk / 8500 tpm 800 pk / 8500 tpm Koppel 690 Nm / 6000 tpm 718 Nm / 7000 tpm Topsnelheid 340+ 340+ 0-100 km/u 3,1 sec 2,9 sec Leeggewicht 1525 1525 Gewichtsverdeling 46/54% voor / achter 47/53% voor / achter Lengte in mm 4618 4657 Breedte in mm 1942 1971 Hoogte in mm 1273 1276

Voor beide auto’s geldt: 5 pk bonus door RAM-air en het leeggewicht is na aanvinken van “lightweight options”. Als er iets is wat we duidelijk kunnen afleiden uit bovenstaande tabel, dan is het wel dat de 812 Superfast een evolutie is van de F12berlinetta. Is het oneerbiedig als we het een ingrijpende facelift noemen? Vrijwel alle cijfers komen overeen, een aantal zaken zijn zelfs identiek. De iets ruimere buitenmaten zijn te danken aan iets royaler bemeten bumpers en wielkasten. Toch hebben de twee wel enorm verschillende voorkomens gekregen.



Van voren oogt de 812 Superfast iets agressiever door de verder doorlopende koplampunits en de kleine luchtopeningen daar netboven. Alsof hij een beetje fronst, haast. Door het ontbreken van een chromen raamwerk in de centrale luchtopening, oogt ook dat deel van de auto net iets duisterder en dus agressiever.



Van de zijkant valt op dat de vloeiende lijnen wat verloren zijn gegaan. Met name de kleine koelopening boven de achterwielen en de extra opening voor de voorwielen maken dat de 812 Superfast iets agressiever overkomt dan de F12berlinetta, die duidelijk een sierlijker, meer klassieke lijn volgt.



Hier gaat Ferrari all-in tunerboy als je het mij vraagt. De F12berlinetta had een opmerkelijke derrière, daar is genoeg over gezegd en geschreven. Je kan die string-tussen-de-billen-look waarderen of niet, maar het oogde in ieder geval minder druk en rommelig dan de 812 Superfast. De Superfast oogt alsof het een Dodge Viper is die een 458 probeert uit te poepen. Ja, ik geloof wel dat ik qua bipspartij een duidelijke voorkeur heb voor de F12berlinetta.

We kunnen uiteraard nog weinig zeggen over de rij-eigenschappen van de 812 Superfast, maar er zal he-le-maal niets mis mee zijn waarschijnlijk. Net zoals er met de F12berlinetta verdomd weinig mis was. Als er één merk is dat zijn huiswerk wat dat betreft altijd keurig doet, dan is het Ferrari wel. Of het uiterlijk een verbetering is kun je je afvragen. Als jullie het geld zouden hebben en beide auto’s zouden nog nieuw te koop zijn, welke zette jij dan op de oprijlaan?