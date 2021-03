Hier, het eerste beeld van de Ferrari 812 VS (+ specs) - Autoblog.nl

Het is nog niet veel, maar qua specificaties en een klein beetje uiterlijk hebben we wat info over de nieuwe Ferrari 812 VS (Versione Speciale) te pakken.

Bij Ferrari kun je vrij makkelijk patronen herkennen. Het is daarom makkelijk om te voorspellen wat het merk gaat doen bij hun ‘vaste modellen’. Zo hebben de modellen met middenmotor V8 (360, F430, 458, 488 allemaal een extra hete ‘circuitversie’ gekregen (Challenge Stradale, Scuderia, Speciale, Pista) en weet je dat die er van de huidige F8 Tributo waarschijnlijk ook wel gaat komen. Van de V12 GT’s (599, F12, 812) weet je ditzelfde: de GTO en TDF worden binnenkort van een opvolger voorzien. Een extra hete 812 Superfast.

Versione Speciale

Van die volgende 812 Super Superfast weten we nog niet erg veel. Wel dat hij aan trouwe klanten al onthuld is tijdens een speciaal evenement en dat hij Ferrari 812 VS gaat heten. VS staat voor Versione Speciale. Verder houdt Ferrari de kaken nog even stijf op elkaar. Toch heeft een klein beetje info en zelfs beeld het internet gehaald voordat de grote wijde wereld het mocht aanschouwen.

Zoals op de foto te zien is, gaat aerodynamica en koeling weer een grote rol spelen. De achterkant bevat luchtgaten op het dak, met één groot ‘gat’ op de motorkap. Het is nog even afwachten om te zien hoe dit er uitziet vanaf wat andere hoeken en de afbeeldingen iets scherper kunnen worden geladen.

Specs

Ook zijn er wat specificaties mee gelekt. Dit is dus nog niet bevestigd, maar klinkt plausibel. De specs luiden als volgt:

Komt als coupé en Aperta (cabriolet);

999 stuks coupé, 499 stuks Aperta;

6.5 liter V12 levert 875 pk en 900 Nm;

Motor draait tot 10.000 toeren per minuut;

Gaat ongeveer 580.000 euro kosten (internationaal, Nederlandse prijs niet bekend).

Ook zou er dus een nieuwe voor- en achterbumper komen. Spyshots hebben al laten zien dat er een gigantisch grote diffusor achterop komt te zitten: of die het productiestadium gaat halen is nog niet bekend. De Ferrari 812 VS is dus al aan klanten onthuld, wat betekent dat wij hem ‘binnenkort’, in ieder geval dit jaar, mogen aanschouwen.