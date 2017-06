Vermogen auto’s door de jaren heen drastisch toegenomen

Het is geen verrassende titel, maar een dieper inzicht in dit feit maakt het wel degelijk interessant.

We weten het allemaal, maar we staan er eigenlijk niet bij stil: sommige auto’s vandaag de dag hebben belachelijk veel vermogen. In vergelijking met grofweg veertig jaar geleden hebben personenauto’s gemiddeld dubbel zoveel power. De eerste generatie M3 had 200 pk en tegenwoordig heb je de M4 CS met maar liefst 450 pk, om zomaar een voorbeeld te noemen.

Er zijn natuurlijk duizend redenen te verzinnen wat deze vermogenstoename verklaart. Auto’s zijn onder andere veel veiliger en dus zwaarder en om maximale performance te verzekeren is ook meer vermogen nodig. Een markt waar power boven alles staat is natuurlijk de Verenigde Staten. Alles is groot, uit proportie en soms idioot. Of het nu om een potje mayo gaat, een cola of een voertuig.

Bloomberg dook in de geschiedenis van de automobiel om een analyse te maken. Reden hiervoor is de komst van de Dodge Demon. Een auto met meer dan 800 pk die in de States minder dan 100.000 dollar gaat kosten. Talkin’ bout value for money.

Het mediabedrijf meldt dat de Amerikanen vorig jaar uit 18 auto’s konden kiezen met een vermogen van meer dan 600 pk. In 1976 hadden de beschikbare productieauto’s op de Amerikaanse markt een gemiddeld vermogen van 147 pk. Vandaag de dag is dat 287 pk. Daarnaast is de gemiddelde sprinttijd van 0-96 km/u ook niet meer hetzelfde. In ’76 duurde het zo’n veertien tellen om 60 mp/u aan te tikken. Nu komt dat neer op zo’n zeven seconden. Het gemiddelde qua motorinhoud daalde wel. Verbrandingsmotoren krompen op het gebied van inhoud met 42 procent. Dankzij turbo’s en elektropower zijn kleine motoren in staat om indrukwekkende prestaties te leveren. De toekomstige hypercar van AMG met het 1.6-torretje is hier een goed voorbeeld van.

De oorlog der paardenkrachten is niet alleen een Amerikaans dingetje. Ook in Europa kunnen we er wat van. Ultieme zakensedans krijgen meer dan 600 pk en vierwielaandrijving is standaard om al die power in goede banen te leiden. Dit om te voorkomen dat een bezoekje aan de lokale bandenboer geen wekelijkse trip wordt.

In de toekomst zullen we op het gebied van vermogen niets tekort komen. Hoewel conventionele motoren op termijn gaan verdwijnen hebben merken als Tesla al bewezen dat elektrisch rijden niet saai hoeft te zijn. Bloomberg verwoordt de analyse mooi: We are all faster now than we were 40 years ago, but only because some of us got a lot more clever.