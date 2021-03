Brabus 92R gepimpte elektrische auto heeft ook meer vermogen - Autoblog.nl

Je hoort niet vaak dat een elektrische auto ook meer vermogen krijgt van de tuner. In het geval van de Brabus 92R is dat wel zo.

De meeste tuners van elektrische auto’s focussen op het exterieur en interieur. De elektromotor(en) en de accu van een elektrische auto laten ze vaak met rust. Een EV brengt complexe techniek met zich mee en is lastiger te tweaken dan een auto met een verbrandingsmotor.

Met de nieuwe 92R maakt Brabus een uitzondering. Ze hebben de elektrische Smart aangepakt en het autootje ook van meer vermogen voorzien. De elektrische auto krijgt er 10 pk en 20 Nm koppel bij. Geen denderende cijfers, maar iets is beter dan niets nietwaar?

De Brabus 92R levert 92 pk en 180 Nm koppel. Geen cijfers waar je van je stoel valt. We hebben het echter over een Smart. De auto zal desondanks vlot aanvoelen, mede door die elektrische aandrijflijn. De topsnelheid ligt op 130 km/u. Dat is ook wel hard zat voor het type auto. Deze 92R is vooral vliegensvlug in de steden. En je kunt ‘m overal parkeren natuurlijk.

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. De Brabus 92R komt namelijk in een oplage van 50 stuks op de markt. Goedkoop is de elektrische auto niet. De Duitse vanafprijs ligt op 46.284 euro. In Duitsland gaat daar nog wel 9.000 euro vanaf door de subsidies die in het land gelden. Hier in Nederland hoef je niet op subsidie te rekenen. Ten eerste is het voertuig duurder dan 45.000 euro. Ten tweede is de pot leeg en is het ontzettend lastig om er op tijd bij te zijn om überhaupt in aanmerking te komen voor subsidie. Nee, deze Brabus gaan we hier niet vaak zien.