Vet! Amerikaanse restomod met 1.650 pk

En het beestje heeft ook nog eens een lekkere naam.

Deze “Tantrum” van Speedkore is gebaseerd op de welbekende Dodge Charger uit de jaren ’70 en de tuner is volledig losgegaan om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met zo’n ding. Speedkore is trouwens ook verantwoordelijk voorde Plymouth Barracuda die in Furious 7 z’n opwachting maakte. Verder doet het werk van deze toko enigszins denken aan dat van Ringbrothers.

Wat er allemaal met de Charger gebeurd is? Allereerst werd de koets verlaagd en voorzien van de nodige carbon delen. De grille werd gefreesd uit een blok aluminium en de koplampen werken nu met LEDjes. De achterlichten werden trouwens geleend van de Dodge Challenger (MY2014) en de Tantrum rolt op 19 inch vóór en 20 inch achter. Voor de nodige stopkracht zorgen 14 inch remschijven van Baer.

Die stopkracht is nodig ook, want onder de kap van dit beest ligt een twinturbo 9.0 V8 van Mercury Racing met een vermogen van maar liefst 1.650 pk! Ruim twee keer meer dus dan de onlangs geïntroduceerde Dodge Demon. Schakelen gaat zowaar handmatig, de zesbak komt van Tremec. Prestatiecijfers zijn helaas niet bekend. Wel gokken we dat je de achterbandjes in een paar tellen oprookt, als je flink je best doet.