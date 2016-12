Videolijstje! Als auto’s vuurwerk waren

Eventjes terug naar de puberjaren met een knallend lijstje. Is er een betere manier om 2016 vaarwel te zeggen?

Zo nu en dan mogen we best even terug naar onze (semi-)kindertijd. Ondergetekende vond vuurwerk vroeger prachtig, maar naarmate de jaren verstrijken mag dat algehele verbod er wat mij betreft wel komen. Voor het zover is knallen we nog even een paar fijne filmpjes voor je in een lijstje.

Arrinera Hussarya: Triplex 4 inch 25 shots

Poolse terreur! De Arrinera is eigenlijk best een heel nette supercar waar we sinds de introductie helaas weinig meer van hebben gehoord. Triplex is eveneens Pools en deze dikke/dodelijke box hoort in het lijstje thuis.

Audi RS6 Performance: Weco 8 inch brocade crown

De auto (rijtest) en de shell vertonen enkele opmerkelijke overeenkomsten. Beide zijn behoorlijk prijzig, Duits én bovendien zeer netjes afgewerkt, want Duits. Een ongeluk zit met de RS6 wellicht in een iets kleiner hoekje.

Ferrari F40: Cobra 20

Explosief, Italiaans en in de verkeerde handen gaan er klapjes vallen. De Ferrari F40 had een turboblok van de oude stempel, dus beter hou je het stuur met twee handen vast als de compressors op stoom zijn gekomen. De Cobra 20 ken je vooral van de irritante jochies in de buurt die telefoonboeken en prullenbakken opblazen.

Tramontana R: Mascleta

Spaans, een schreeuwerig uiterlijk en je doet er niemand écht een plezier mee. Deze omschrijving is van toepassing op zowel de Tramontana als de Mascleta, een match made in heaven dus.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Italiaanse shells

Een makkie! De Giulia werd al gekozen tot Autoblog Auto van het Jaar en daar kunnen we natuurlijk geen klappers van Poolse of Chinese makelij tegenover zetten. Deze Italiaanse bommen meten zes inch in diameter, niet echt handig om in je vinexwijk mee te prutsen.

Gouden Audi R8: Jorge JW338

Een Audi R8 uitgevoerd in goud is niet per se het toonbeeld van goede smaak en toch blijf je kijken. Hetzelfde geldt voor de Jorge JW338. Niet te koop bij de lokale vuurwerktoko en da’s maar beter ook.

Toyota Starlet: Girandola

Last but not least de auto die het oergevoel in je naar boven haalt. Op het oog een suf ding met weinig oempf, maar eenmaal achter het stuur slaat de ene na de andere verrassing je om de oren. De girandola (linke soep, niet op het pleintje in de buurt afsteken) komt wat ons betreft wel bij die omschrijving in de buurt.