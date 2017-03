Volkswagen doet ex-sjoemels in de verkoop

De Duitse autofabrikant heeft toestemming gekregen.

Toen het dieselschandaal in de Verenigde Staten bekend werd moest Volkswagen noodgedwongen de verkoop van getroffen dieselmodellen in het land stilleggen. Tot op heden was het verboden voor de autofabrikant om ex-sjoemels te verkopen in het land. Ook al zijn al deze auto’s van een update voorzien en zijn ze sjoemelvrij. De EPA heeft echter toestemming gegeven aan Volkswagen om binnenkort de verkoop te hervatten, aldus VW Amerika woordvoerder Jeannine Ginivan.

Het gaat om een groep van 67.000 diesels van modeljaar 2015 die weer worden mogen verkocht. 12.000 van deze diesels staan momenteel bij dealers in de voorraad. Voorlopig zijn dit de enige diesels die men ‘nieuw’ kan kopen bij Volkswagen in Amerika. De Duitse autofabrikant is mede naar aanleiding van het dieselschandaal gestopt met aanbieden van diesels in de Verenigde Staten. Een terugkeer van de diesel op de Amerikaanse markt lijkt op de korte termijn ook niet aannemelijk.

Onder die tienduizenden ex-sjoemeldiesels bevinden zich ook auto’s die Volkswagen heeft teruggekocht van klanten. Volkswagen-rijders in Amerika die destijds een sjoemelauto in bezit hadden konden kiezen om de auto te houden in combinatie met een gratis reparatie, of men kon kiezen om de auto aan Volkswagen te verkopen. (via Autonews)