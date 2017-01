Voorzitter RAI Vereniging betrokken bij nepprijs

Afgelopen week werd de Nationale Business Succes Award getorpedeerd. Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, was juryvoorzitter bij de Award die doorgestoken kaart bleek.

Donderdagavond wist het VARA-programma Rambam met een niet bestaand bedrijf een ondernemersprijs te winnen. Rambam onthulde dat deelnemende bedrijven aan het RTL-programma De Succesfactor tegen betaling van 12.750 euro gegarandeerd een prijs konden winnen in hun categorie. Als die categorie al vergeven was, werd er wel een nieuwe categorie bedacht. Storm in een glas water? Don’t think so, want RTL maakte bekend dat De Succesfactor per direct stopt.

Je vraagt je af wat dit met auto’s te maken heeft? Dat is eenvoudig. In het programma De Succesfactor strijden ondernemingen om de Nationale Business Succes Awards. Alhoewel het dus om gekochte prijzen gaat, was er ook een jury. Tot afgelopen jaar was Steven van Eijck de juryvoorzitter. En Steven van Eijck is ook voorzitter van de RAI Vereniging.

Niet pluis

Je zou kunnen denken dat de RAI Vereniging overbodig is nu de AutoRAI niet meer bestaat. De RAI Vereniging is echter ook de club die de belangen behartigt van de aangesloten fabrikanten en importeurs — niet alleen van personenauto’s, maar ook van vrachtauto’s, aanhangwagens, opleggers, carrosserieën, speciale voertuigen, motorfietsen, scooters, fietsen en brom- en snorfietsen. Dat zijn er alles bij elkaar 700. Het is dus bepaald niet niks dat de voorzitter van die club betrokken is bij een dubieus handeltje in nepprijzen.

Zelf tilt Steven van Eijck daar echter wat minder zwaar aan. Hij voelt zich als juryvoorzitter namelijk niet verantwoordelijk of zelfs maar mede-verantwoordelijk. ‘De jury oordeelde uitsluitend op basis van informatie over tien nominaties die door een speciale selectiecommissie in het voortraject waren geselecteerd,’ zegt hij. ‘Daarin werd de jury ondersteund door een notaris. De jury is niet betrokken geweest bij het voortraject.’

Van Eijck beweert verder dat de juryleden niet wisten dat het om een gekochte verkiezing ging. ‘De jury oordeelde uitsluitend op basis van de informatie die de selectiecommissie aan hen verstrekte. Om de onafhankelijkheid van de jury te bewaren was er een strikte scheiding tussen de taken van de selectiecommissie en de jury.’ Toch kwam Van Eijck erachter dat er iets ‘niet pluis was’. Daaraan deed hij niets, maar hij besloot zich wel terug te trekken uit de jury. Wanneer was dat eigenlijk? ‘In november 2016.’

Extra branche-categorieën

Er zijn ook bedrijven binnen de voertuigbranche die branchewinnaar werden — bedrijven die er kennelijk geld voor over hadden om deze prijs te krijgen. Vier voorbeelden daarvan zijn Burton, Kroon Oil, Kavo en klassiekerhandelaar Cars Cola Coins. Volgens Automotive Management heeft Kroon Oil zich inmiddels teruggetrokken uit de verkiezing. Datzelfde geldt voor Kavo, een leverancier van onderdelen voor Japanse en Koreaanse auto’s. Dat bedrijf werd genomineerd in de categorie Automotive. ‘Later werd ons verteld dat dit was gewijzigd tot de categorie Aziatische auto-onderdelen. Achteraf blijkt dat het Nbsa zoveel mogelijk extra branche-categorieën in het leven heeft geroepen om meer geld binnen te halen,’ zegt Peter Bloemberg van Kavo tegen AM.

Raadsel

Beijvert de RAI Vereniging zich om deze bedrijven hun geld terug te geven? Van Eijck: ‘RAI Vereniging is geen partij in deze kwestie.’ Betekent dat ook dat een juryvoorzitterschap van een dubieuze verkiezing geen gevolgen heeft voor de positie van Van Eijck? ‘Het juryvoorzitterschap van Van Eijck staat los van zijn activiteiten en functie bij RAI Vereniging. Dit juryvoorzitterschap deed hij op eigen titel.’ Waarom Van Eijck in de derde persoon enkelvoud over zichzelf praat is ons overigens een raadsel.