Waarom autobedrijven vrouwen moeten huren

Ik bedoel INHuren...inhuren. Phew, dat ging alweer bijna mis.

Ja, je kan niet voorzichtig genoeg zijn in deze tijden waarin politieke correctheid tot het hoogste doel verheven is. Enfin, in tegenstelling tot sommige andere media zijn wij van autoblog altijd vriendelijk voor de vrouwen. Zo ook nu, want uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen betere ingenieurs vormen dan mannen. Persoonlijk vind ik het overigens erg gevaarlijk om dergelijke generaliserende statements te maken en groepen tegenover elkaar te zetten, laat dat duidelijk zijn.

Enfin, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs ( KIWI KIVI) denkt daar anders over en liet in samenwerking met de HR-mensen van HFMtalentindex onderzoek uitvoeren over de veranderingsbereidheid van ingenieurs, alsmede de verschillen daarin tussen man en vrouw. Kennelijk waren ze bij het KIVI nog niet bekend met het adagium ‘niets is zo veranderlijk als een vrouw’.

Voor mensen die daar wel mee bekend zijn, zal het geen verrassing heten dat vrouwen ‘wendbaarder‘ blijken te zijn dan mannen. Volgens Micaela dos Ramos, directeur van KIVI en vrouw, is dat een goed ding. De maatschappij staat immers voor grote veranderingen en om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, moet je flexibel kunnen zijn.

Volgens drs. Jan Meijning, senior organisatiepsycholoog van HFMtalentindex en doctorandus, geeft het onderzoek ‘nogal een uitkomst’.

“Wil je je organisatie veranderen, dan kun je dus het beste een vrouwelijke ingenieur in dienst nemen. Vrouwelijke ingenieurs scoren op alle vlakken beter dan mannen. Ze zijn veel bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn ook veel meer gericht op de dynamiek van de groep. Voor een succesvolle carrière zijn die kwaliteiten heel belangrijk.”

Net als in de film Mean Girls zijn vrouwen zijn dus meer bezig met het groepsproces. Psychologen vinden dat tof. Volgens Meijning is deze productieve instelling ook een gevolg van het feit dat vrouwelijke ingenieurs vaak een mannenbolwerk betreden. Dat zorgt ervoor dat ze meer bereid zijn om zichzelf de vraag te stellen of ze wel de juiste dingen doen.

“Daar [het betreden van een mannenbolwerk] past bij dat ze zich meer afvragen of ze wel over de juiste competenties beschikken en op de juiste plek zitten. Ze vinden het ook belangrijk bij collega’s steun te vinden voor wat ze doen.”

De onderzoeksmethode naar de veranderingsbereidheid en effectiviteit van werknemers is overgevlogen uit Amerika. Maar, moeten we daar eigenlijk blij mee zijn? Zelf heb ik de indruk dat dit soort onderzoeken vooral een gevalletje ‘door psychologen, voor psychologen’ is. Een recruiter deed me ooit uit de doeken dat alle onderzoeken en testjes ten spijt, een simpele IQ-test veel meer zegt over het potentiële succes van een werknemer in een bepaalde functie dan álle psychologie-mumbojumbo bij elkaar.

Toch is juist dit laatste steeds vaker een selectiecriterium voor allerlei posities in de samenleving. Potentieel leidt dit tot enorme economische schade, als het het verkeerde criterium is. Wat mij betreft mogen we de Biodanzaïsering van de samenleving dan ook zo snel mogelijk stopzetten. Maar doe vooral net alsof je op een bankje ligt in een safe-space en laat jouw bespiegelingen over deze materie los, in de comments.