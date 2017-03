Waarom we massaal auto’s importeren

We halen steeds meer auto's uit het buitenland en daar is een simpele reden voor.

De vraag naar occasions groeit namelijk nog steeds, maar het aanbod loopt achter. Om die reden worden in toenemende mate auto’s over de grens opgesnord, al is dit niet echt nieuws. In 2015 en 2014 nam het aantal importauto’s ook al toe.

Volgens Bovag groeide het aantal importauto’s in 2016 met 15% ten opzichte van 2015. In totaal gaat het om 140.000 stuks die voornamelijk afkomstig zijn uit Duitsland. De Volkswagen Golf is de populairste importauto, gevolgd door de Polo.

Hoe het dan zit met de verkoop van nieuwe auto’s? Die blijft flink achter op de occasionmarkt, wat niet heel verwonderlijk is aangezien het vooral ouderen zijn die een nieuwe auto bij de dealer ophalen. De reeds genoemde VW Golf voert trouwens ook de lijst met populairste occasions aan, voor wie benieuwd was.

Foto: geïmporteerde Delta Integrale, via Autojunk