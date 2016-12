Wanneer je Formule 1 met voetbal combineert

Dan krijg je dit.

Een graphic designer had een lollige bui door twee totaal verschillende werelden te combineren. Thierry Courtois creëerde voetbaltenues voor F1-rijders en zowel de teamkleuren als de sponsoren werden meegenomen in het ontwerp van de shirts. De F1-rijders Wehrlein, Ocon, Button, Vandoorne en Palmer werden uitgekozen als voorbeeld.

Daar bleef het niet bij. De Formule 1 auto’s van de rijders kregen de livery en sponsoren van een voetbalclub aangemeten. We zien de clubs Watford, Manchester United, SSC Napoli, Manchester City, West Ham United en Crystal Palace voorbijkomen.

Het doel van de graphic designer was om te laten zien hoe invloedrijk de aanwezigheid van een merk in combinatie met sport kan zijn. Wie is immers de iconische livery van Marlboro op de oude F1-auto’s ooit vergeten? En wat te denken van het huwelijk tussen Max Verstappen en Red Bull? De Nederlander spotten in vrijetijdskleding is nog zeldzamer dan drie Lamborghini Veneno’s in een Zuid-Amerikaanse jungle.