Wat drugsbaas El Chapo te maken heeft met de Mondeo

De liefhebber van tunnels zit nog steeds vast, maar zijn toko draait nog steeds op volle toeren.

Mexicoo…Mexiiiicoooooo! Pak je sombrero erbij want voor dit verhaal reizen we af naar het pittoreske zuidelijke deel van Noord-Amerika. In het land waar de Azteken ooit een paar dikke pyramides neerzetten, regeren tegenwoordig de narcos. Of je nou goede snuif wil of verse ganja, de Mexicanen kunnen het voor je regelen.

Vooral in buurland Amerika bestaat er veel vraag naar deze natuurproducten. Dit zorgt voor een levendige export-business, waar je een goede boterham aan kan verdienen. Mits je zelf in leven blijft tenminste en geen bedrijfsongeval meemaakt. Om een of andere reden komen er op de werkvloer namelijk verrassend veel ongelukken met kettingzagen voor. Mocht je ambities hebben om werkzaam te worden in de sector, pas dan dus een beetje op dat je niet tegen zo’n ronkend ding aanloopt.

Een van de grote werkgevers in de sector heet Joaquín Guzmán, die leiding geeft aan het Sinaloa-kartel. Joaquín is beter bekend onder zijn koosnaam El Tjabo ‘El Chapo‘. Dat is Spaans voor ‘de korte’ en slaat op het feit dat El Chapo’s postuur Napoleonesque is. Vanwege een klein verschil van inzicht met justitie zit de kleine grote man momenteel in de bak, maar laten we eerlijk zijn: mocht hij willen zou hij daar op elk gegeven moment uit kunnen lopen. Waarschijnlijk wordt er op het moment van schrijven alweer gewerkt aan een epische tunnel.

Ook met hun leider achter de tralies wordt er echter noest doorgewerkt in Sinaloa. Dat blijkt wel uit het feit dat de politie van Minnesota onlangs wederom drugs aantrof in een aantal Ford Fusion’s die met de trein de grens over waren gekomen vanuit Ford’s fabriek in Hermosillo, Mexico. Het smokkelen van drugs en wapens op deze manier is volgens Alphanews populair, omdat slechts zo’n vier procent van alle goederen uiteindelijk gecontroleerd wordt door de autoriteiten. Ook in maart vond de politie in Minnesota al pakketjes aan in een stel Ford’s.

De vangst van deze week is zo’n 500 kilo marijuana, aangetroffen in de splinternieuwe Fusion’s. Je had ‘m al door: wij kennen die auto als de Ford Mondeo. Het zou natuurlijk kunnen dat Ford een nieuwe bron van inkomsten aan wil boren nu het minder waard is dan Tesla. Logischer is echter dat het spul clandestien verstopt is in de auto’s door het drugskartel en dat er iets mis is gegaan bij het ophalen van de kostelijke kostbare waar.

Toen de politie de drugs aantrof in een aantal van de auto’s, waren dertien andere die in dezelfde wagon stonden reeds afgeleverd aan dealers. Tenminste één daarvan was zelfs al geleverd aan een klant, inclusief drugs. De gelukkige koper was een 86-jarige. Toen de man de auto liet onderzoeken bleken er twee pakketjes drugs in te zitten, verstopt in de ruimte bij het reservewiel. Je zou er zelf onwetend een reisje mee naar Mexico maken…

Image-Credit: Dilworth PD via Facebook.