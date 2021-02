Ook de Ford Mondeo wordt een cross-over - Autoblog.nl

What’s next? Een Ford Mustang cross-over? Oh, wacht…

Een cross-over een naam geven van een model dat niets met een cross-over te maken heeft: Ford deed het al twee keer. Eerst met de Ford Puma en vervolgens met de Mustang. Nu lijkt het erop dat Ford ook de Mondeo tot cross-over gaat bombarderen.

D-segment

De reden laat zich raden: als traditionele sedan verkoopt de Mondeo voor geen meter meer. Het onvermijdbare gevolg van een stormloop op SUV’s en cross-overs is dat andere auto’s niet gekocht worden. Vooral het D-segment moet het ontgelden en dan met name het non-premium gedeelte van dit segment. Oftewel, precies het gedeelte waar de Ford Mondeo zich in bevindt.

Hoogtepunt

Sinds de Mondeo het stokje overnam van de Sierra, zijn er meer dan 173.000 exemplaren verkocht in Nederland. Dat maakt het een van de populairste modellen van de Blauwe Ovaal in ons land. De Mondeo beleefde zijn hoogtepunt in 1996 toen er bijna 15.000 stuks verkocht werden. Inmiddels liggen de hoogtijdagen van het model alweer ver achter ons. In 2020 wist Ford slechts 542 Mondeo’s aan de man te brengen.

Oplossing

De marketingafdeling van Ford heeft echter dé oplossing gevonden, zo meldt Auto Express: ze plakken de naam Mondeo gewoon op een cross-over. Dan heb je een vertrouwde naam én een carrosserievariant die goed verkoopt.

Spyshots

Het zijn nog vermoedens, maar die zijn wel gestaafd door spyshots. Uiteraard zit op gecamoufleerde auto’s meestal geen typeplaatje, dus dat het daadwerkelijk een opvolger van de Mondeo betreft is nog niet zeker. Desondanks zou het wel een logische move zijn. Ten eerste omdat Ford eerder bekende namen op een cross-over gebruikte, ten tweede omdat de wensen van de doelgroep simpelweg veranderd zijn. De mensen die eerst een Mondeo kochten, kopen nu een SUV.

Hybride

Wordt de nieuwe cross-over ook meteen elektrisch? Dat niet, want de onder de camouflage is nog een uitlaat te zien. Het is wel zeer aannemelijk dat de auto een hybride wordt. Momenteel is de Mondeo ook nog uitsluitend als hybride leverbaar in Nederland.

Jammer

Resumerend: is het jammer dat de traditionele sedan op deze manier langzamerhand uit het straatbeeld verdwijnt? Absoluut. Dat kun je Ford echter moeilijk kwalijk nemen. Zij spelen ook maar gewoon in op de veranderende markt. Fabrikanten zijn doorgaans alleen nostalgisch als dat de verkoopcijfers ten goede komt.

Heb je zelf wél nostalgische gevoelens bij de Mondeo? @willeme schreef een special over de eerste generatie Ford Mondeo.