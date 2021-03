BREEK: Ford Mondeo krijgt GEEN vervanger - Autoblog.nl

De Ford Mondeo wordt nog tot begin volgend jaar gemaakt, maar krijgt daarna geen vervanger.

De Fiesta, de Focus en de Mondeo. Ford heeft natuurlijk over de jaren heen meerdere modellen gehad, maar die drie modellen bleven altijd als de kern voor Fords Europese passagiersdivisie. Na dertig jaar en vijf generaties komt er echter een einde aan de legendarische sedan en blijven de overige twee modellen alleen achter.

Ford maakt namelijk bekend dat er geen vervanger komt voor de Mondeo. In maart volgend jaar rolt de allerlaatste Mondeo van de productieband af. Volgens de fabrikant komt dit door een veranderende vraag van consumenten. Het zal voor niemand een verrassing zijn dat sedans marktaandeel hebben verloren ten faveure van crossovers en grotere SUV’s. Daar is de iconische Mondeo dus het slachtoffer van.

In 2020 waren SUV’s en crossovers goed voor 39 procent van Fords personenautoverkoop. Dit aandeel stijgt alleen maar; een jaar eerder was het maar 31 procent. Hoeveel Mondeo’s Ford vorig jaar verkocht, is niet duidelijk. Maar kennelijk waren het er niet genoeg om de sedan nog te kunnen redden. Ford zegt wel dat de sedanmarkt van de Mondeo in de laatste twintig jaar is gekrompen met tachtig procent. Het ontwikkelen van een nieuwe generatie vindt Ford daarom kennelijk geen rendabele onderneming meer. Sinds de introductie heeft Mondeo zo’n vijf miljoen exemplaren van de sedan in Europa verkocht.

Wat dit concreet betekent voor de Nederlandse markt is nog niet zeker. We weten dus niet wanneer we geen nieuwe Mondeo’s meer kunnen bestellen. Ford Nederland zegt tegen Autoblog dit nu uit te zoeken.