Officieel: dit is de vijfde generatie Ford Mondeo

De naam ‘Mondeo’ is alleen niet meer echt van toepassing.

Misschien had je er nog nooit bij stilgestaan (misschien ook wel), maar Mondeo is afgeleid van het Latijnse woord voor wereld. De Mondeo moest namelijk een ‘world car’ zijn die over de hele aardbol verkocht zou worden. Dat is ook gebeurd, maar daar is nu helaas een einde aan gekomen.

Ford onthult namelijk vandaag de vijfde generatie van de Mondeo, maar het is geen world car meer. De auto is namelijk niet meer in Europa te krijgen. Sterker nog: de auto is nergens te krijgen, behalve in China.

Qua uiterlijk voelt de Mondeo nog steeds aan als een Mondeo. Het is namelijk geen cross-over geworden, maar nog gewoon een ouderwetse sedan. Wel heeft de auto wat meer een sportieve uitstraling gekregen. Daar zorgt onder meer de uitgesproken grille (die we kennen van de Evos) en het zwarte dak voor.

Dat laatste is trouwens optioneel, zoals we zagen op eerder gelekte plaatjes van de nieuwe Ford Mondeo. Als je dat niet aanvinkt ziet de auto er toch een stuk suffer uit.

Zoals jullie weten zijn Chinezen dol op beenruimte, dus de Mondeo is daarom een slagje groter. Om precies te zijn is de sedan is 63 mm langer en 23 mm breder. Overigens is ook het design gebaseerd op diepgravend onderzoek naar de wensen en behoeften van de Chinese consument. Iets waar wel meer autofabrikanten zich door laten leiden vandaag de dag.

Dat gezegd hebbende: de nieuwe Mondeo zier er niet on-Europees uit. Dat brengt ons bij de vraag: is het jammer dat wij in Europa geen Mondeo meer krijgen? Roept u maar!