Wat gaat Mercedes eigenlijk doen met de SL?

Mercedes heeft nu zoveel SL alternatieven in eigen huis. Dus wat moet je dan doen met het origineel?

Onlangs konden wij al mededelen dat naast BMW ook Mercedes-Benz aan het kijken is hoe ze hun aantallen qua niche-modellen naar beneden konden krijgen. Kleine recapitulatie: met name de cabrio’s lagen onder vuur alsmede coupé uitvoeringen. Over de Mercedes SL werd geen woord gerept, terwijl dit toch het oudste nichemodel is van Mercedes. De SL is (gelukkig) al weer onder ons sinds 1954. Van origine staat de naam voor ‘Sport’ en ‘Leicht’. Dat is nu een beetje ironisch, want dat is net zoiets als Jan Boskamp in zijn latere jaren ‘Sportief’ en ‘Lichtgewicht’ noemen.

Dus hoe moet het nu verder met de SL? De nieuwe Mercedes AMG GT Roadster is eigenlijk meer een ‘SL’ in gedachte en uitvoering dan de huidige. Het Britse AutoCar was in gesprek met Tobias Moers, eindbaas bij AMG. “De volgende SL zal een stuk praktischer worden dan de huidige dankzij een 2+2 configuratie. Dat is veel logischer, vanwege de extra ruimte.”

De Hoofd Research & Development bij Mercedes-Benz, Ola Källenius, weet ons nog meer heugelijk nieuws te brengen: “De opdracht van het project SL is overgedragen aan AMG, niet Mercedes. Met AMG aan het roer van de ontwikkeling van de nieuwe SL kan de SL een sportiever karakter krijgen.”

Andere nieuwtje voor de SL is de fabriekscode, uiteraard. Deze loopt in de pas met de vorige SL’s: R232 (de huidige is de R231). Wat ons blijer maakt is het materiaal waarvan het dak gemaakt gaat worden: een meerlaags stoffen kap, niet geheel afwijkend van het dak wat Mercedes al gebruikt voor de S-klasse Cabriolet. Dat klinkt aannemelijk. Bij een tweezitter is een stalen dak wel te pruimen, maar bij een 2+2 of vierzitter wordt het originele lijnenspel aangetast.

Qua motor-opties is het nog even afwachten. Er wordt nu gerept over alle min-of-meer al bestaande krachtbronnen. Dan zou de line-up er ongeveer zo uit kunnen zien:

SL300 (3.0 turbo, 365 pk)

SL400 (3.0 twin turbo, 435 pk)

SL500 (AMG 4.0, 455 pk)

SL63 AMG (575 pk)

SL63 AMG S (610 pk)

SL65 AMG (630 pk)

Aangezien Mercedes-Benz de zes-in-lijn weer gaat leveren, is de kans aanzienlijk dat de SL300 en SL400 zo’n motor krijgen. De rest lijkt vrij logisch, alhoewel de SL65 misschien heroverwogen moet worden. Dit stokoude blok (min of meer ongewijzigd sinds 2003…) heeft ten opzichte van de SL63 eigenlijk niets toe te voegen.