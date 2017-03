Wat vinden we van een VW Arteon Shooting Brake?

Een ouderwetse maken of kraken op de zaterdagmiddag.

Volswagen dook jaren geleden al in een niche met een vierdeurscoupe en met de Scirocco zou je kunnen beargumenteren dat ze ook al eens een shooting brake hebben gehad. Een moderne ‘shooting brake’, op basis van een vierdeurs coupé, was er tot op heden echter niet.

Hoe zoiets eruit kan zien is met de huidige middelen der techniek natuurlijk makkelijk te visualiseren. Een half uurtje stoeien in Photoshop leverde bovenstaande illustratie op en dat zou wat mij betreft best een mooie uitbreiding op het gamma zijn. Natuurlijk, er is ook al een Passat Variant, maar de Arteon is flink groter dan de Passat en dus zou er ook best wat ruimte voor een grotere stationwagen moeten zijn.

De kans dat deze er gaat komen is natuurlijk uiterst klein. Al is het maar omdat de Arteon het vermoedelijk ook goed zal doen op de Amerikaanse en Aziatische markt, waar stationwagens traditioneel veel minder scoren dan op het Europese continent. Daarnaast zou een Arteon Shooting Brake zich veel minder onderscheiden van een Passat Variant dan een gewone Arteon zich onderscheidt van een Passat Sedan. Niettemin blijft dagdromen leuk…