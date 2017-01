Welk automerk zit er achter deze speedboot?

Automerken en boten, het blijft een even wonderlijke als aangename combinatie.

Als je als premiummerk tegenwoordig nog een niche wil vinden waarin de concurrentie niet moordend is, dan moet je je tegenwoordig kennelijk op het water begeven. Onder andere Aston Martin, Mercedes en Bugatti hebben al het ruime sop gekozen, maar ook Toyota heeft haar eigen Marine-tak en bouwt diverse plezierboten. Allerminst lullige bootjes, maar ze steken toch een beetje schril af bij de boten van andere automerken.

De oplossing blijkt even simpel als briljant. Je gaat gewoon onder een andere naam luxueuze boten bouwen en die naam heeft Toyota natuurlijk al: Lexus. Deze Lexus Sport Yacht Concept is een one-off, gebouwd voor een klant, en gaat dus ook niet in productie.

De speedboot is grotendeels uit carbon vervaardigd en weegt volgens Lexus dan ook zomaar een ton minder dan een vergelijkbare boot die van meer conventionele materialen is gebouwd. De aandrijving wordt verzorgd door een tweetal 440 pk-sterke 5.0 V8-motoren. Exact, dezelfde motoren die je ook in de RC F en GS F aantreft.

Jammer is wel dat ze de huidige designtaal van Lexus niet hebben weten te vertalen naar dit vaartuig, dat ik zelf toch vooral op een varende voetbalschoen vind lijken. Niet dat ik daarom geen drie weken aan boord van deze boot, liefst dobberend in de Caribbean zou willen doorbrengen, laat dat duidelijk zijn.