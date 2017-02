Williams F1 onthult FW40 voor seizoen 2017

De eerste renstal die beeld vrijgeeft van z'n racer voor het Formule 1 seizoen 2017, is Williams F1!

Ze noemen het beest FW40, omdat de renstal 40 jaar bestaat. De mensen van Williams vertellen er nog weinig over, dus laten we even kijken wat we zelf voor verschillen zien met de auto van vorig seizoen. Om te beginnen vallen natuurlijk de flink bredere Pirelli’s op, die ervoor moeten zorgen dat er straks flink harder door bochten gejoekeld kan worden. Iets wat Max Verstappen al als indrukwekkend bestempelde. Verder springt de totaal anders vormgegeven achtervleugel eruit, maar de overige wijzigingen zijn minder duidelijk. Er Wat we nog niet eerder zagen is ook een soort luchtdoorvoer door de neus, waar een soort luchtopening lijkt te zijn gecreĆ«erd (edit 10:45 – S-duct, dank voor de scherpte in de comments) om lucht van onder de neus naar boven te leiden en ter hoogte van de bovenste draagarmen over de neus te sturen. Goed kijken, maar het zit er echt. Het is het best te zien op de foto bovenaan het artikel, van het zij-aanzicht.

Verder is de voorvleugel iets anders van vorm, maar verder zien we geen enorme verschillen. Een iets andere airbox misschien, maar that’s it. Natuurlijk zijn dit nog computerbeelden en zal Williams wellicht ook nog een beetje verstoppertje willen spelen voor de concurrentie, die hun auto’s binnenkort ook beetje bij beetje zullen gaan onthullen. We krijgen bijvoorbeeld niets gedetailleerds van de achterzijde te zien, ook niet in de video die men heeft vrijgegeven. Toch is dit het meest duidelijke beeld van de Formule 1 auto in het algemeen voor komend seizoen, dus we wilden jullie dit nieuws niet onthouden.