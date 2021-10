‘Vier VAG-teams van 2026 in de F1’

Vanaf 2026 wordt het genieten, want dan zijn er vier heuse VAG-teams in de Formule 1!

De Formule 1 blijft een enorme trekpleister voor veel autofabrikanten. Dat lijkt eigenlijk heel erg raar, omdat er een enorme hoeveelheid geld in rond gaat. Dat niet alleen, de kans dat je levensgroot faalt is enorm aanwezig. Dat ligt echt niet alleen aan de hoeveelheid qua budget. Vraag maar aan Toyota, dat de grootst mogelijke moeite had om uit de middenmoot te ontstijgen, ondanks extreem veel geld op zak.

Aan de andere kant is het natuurlijk ook pure marketing. F1 is een mondiale sport, waar veel mensen naar kijken. Terwijl er maar een paar paardenkoppen zijn die Le Mans of DTM volgen. Formule 1-deelname valt gewoon onder het kopje ‘reclamebudget’. De combinatie Mercedes, Lewis Hamilton en A, CLA en GLA-klasses heeft bijzonder goed uitgepakt voor Mercedes. Dat is echt geen toeval. Nieuwe jonge klanten nodig en succes in de F1 met een coole coureur is altijd een succes.

Vier Duitse VAG-teams in de F1

Nu zijn er meer Duitse merken die op de loer liggen. Het frappante is, het zijn beide merken behorend tot de Volkswagen Group. Volgens de Duitse kwaliteitspublicatie Bild is het goed mogelijk dat Audi en Porsche de F1 in gaan. En in beide gevallen is het best een logische gedachte, gezien de teambazen.

Red Bull-Audi

Volkswagen zal zelf niet zijn naam aan de F1 verlenen. Het eerste team dat ze noemen, is Red Bull. Logisch, want vanaf volgend jaar moeten ze hun eigen motoren gaan regelen tot 2026. Zij zullen zeker interesse hebben in een motorpartner. In dit geval zou het gaan om Audi, waardoor Max Verstappen dus de F1-titels aan elkaar moet rijgen in een Red Bull-Audi, geholpen door de AlphaTauri-Audi met vermoedelijk nog steeds Pierre Gasly achter het stuur.

WIlliams-Audi

Het tweede team is Williams. Dat team rijdt nu nog met Mercedes-motoren rond. Dit jaar is Williams bezig aan een indrukwekkende opmars die vorig jaar al werd ingezet. De eerste serie punten zijn nu al binnengehaald. Sterker nog, het team staat op dit moment 8e, nog voor Haas en Alfa Romeo. De link met Williams is heel eenvoudig: Jost Capito heeft succes geboekt met Volkswagen in het WRC. Ook in dit geval zou het gaan om Audi. Het verklaart tevens waarom Alexander Albon volgend jaar zijn rentree maakt bij Williams.

McLaren-Porsche

Het derde team is McLaren. In hun specifieke geval zal er gekozen worden voor het historisch correcte Porsche. In de jaren ’80 reed McLaren namelijk al met Porsche-motoren. Ook hier is de link met de Volkswagen Group vrij kort. De teambaas van McLaren, Andreas Seidl, was uitermate succesvol als teambaas van Porsche op Le Mans.

Hoe lang gaat Mercedes door?

Het valt daarbij nog te bezien hoe lang Mercedes überhaupt nog wil doorgaan. Het team wordt naar verluidt verkocht aan Ineos (dat nu ook een sponsor is). Ook is Mercedes CEO Ola Källenius niet gecharmeerd van het vele geld uitgeven aan een sport dat een uitstervende technologie toepast.

In het geval van deze vier VAG-teams in de F1 gaat het puur en alleen als leverancier van motoren. De teams zullen alsnog zelf hun auto’s ontwikkelen en teams runnen.