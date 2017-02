Yes! Van deze dikke Audi R8 worden we blij

De R8 kan best paar extra spierballen gebruiken. Niet omdat de V10 tekortschiet, maar omdat het uiterlijk voor een auto in deze categorie wat zakelijk is. Komt dat effe goed uit!

Vorsteiner presenteert namelijk hun dikmaakpakketje waarmee liefhebbers alvast een voorschotje kunnen nemen op mogelijke speciale edities van de Audi R8. We dwalen af, terug naar de creatie van Vorsteiner. Zij maken de R8 middels een splitter, een vette diffuser en een heftigere spoiler behoorlijk sinister.

Bovendien oogt zo’n R8 zonder Audi-logo’s best wel fraai, al zal dat eerder te maken hebben met juridische mumbo jumbo dan met esthetiek. Of alle extra frutsels ook echt effect hebben maakt Vorsteiner helaas niet bekend. Dat de kit behoorlijk goed staat kunnen we je dan wel weer met zekerheid vertellen. @Autoblogger geeft namelijk zijn seal of approval bij deze kit. Meer hoef je niet te weten.

Wist je trouwens dat je figuurtjes in de sideblades van je R8 kunt laten zetten bij Audi Exclusive? Meer lezen kan HIER.