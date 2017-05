Zegt deze lompsnelle supercar je nog iets?

Nog effetjes die bovenkamer aan het werk zetten op de zondagavond.

Reeds op jonge leeftijd was ondergetekende verslingerd aan racegames op de PC. Op een kwaaie dag werd thuis ingebroken waarbij het geboefte de computer meenamen. Dat vond ik nog tot daar aan toe, maar die h*fters hadden de kabel van mijn superfijne Thrustmaster stuurtje doorgesneden. Over crossing the line gesproken…

Gelukkig kwam er een nieuw stuurtje en daar zat een gratis spel bij, genaamd Sports Car GT. Ken je waarschijnlijk niet, maar het was een zeer degelijke game met goeie physics en een paar fraaie circuits. Bovendien kwam dat spel uit tijdens de hoogtijdagen van de FIA GT-racerij en één van de auto’s was het ding waar je nu naar kijkt: de Callaway C12.

Callaway ken je waarschijnlijk als tuner. Het zal dan ook weinig verbazing wekken dat deze C12 is gebaseerd op de Chevrolet Corvette C5. Het doel was om op basis van deze auto een Le Mans-racer te bouwen die kon meestrijden in de toenmalige GT2-klasse. Daarvoor werd het blok (derde generatie LS1) getuned naar 440 gezonde én atmosferische pk’s. 0-96 km/u duurde vier tellen, de topsnelheid lag op 310 km/u.

De straatversie van de C12 werd in een oplage van 25 stuks gebouwd en alleen de greenhouse werd 1 op 1 overgenomen van de Corvette C5. Al het andere werd geschikt gemaakt voor de racerij. De wielkasten in de bredere koets werden opgevuld met een paar vette 19 inchers, vering en demping waren in eigen huis ontwikkeld. Zulks kost geld en dus gingen die auto’s de deur uit voor zo’n 200.000 USD per stuk. Flink meer dan een Corvette!

Wat mij betreft is het uiterlijk ook fraaier dan dat van de C5, maar dat mag ieder lekker voor zichzelf bepalen.