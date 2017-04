Zet deze Ferrari in je woonkamer en ga erop zitten

Bang voor deuken hoef je niet te zijn.

Italianen weten hoe je een saai interieur van je huis een beetje opfleurt. Doorgaans is het geen goed idee om op een Ferrari te gaan zitten. Je beschadigt al snel je lak en als je pech hebt laat je een deuk achter in het kostbare staal. Maar op de Cockpit die Ferrari ontwikkelde samen met de leder-liefhebbers van Poltrona Frau kan je met een gerust hard je achtersteven neervlijen.

Óp de cockpit? Moet dat niet in de cockpit zijn? Neen, want we hebben het hier niet over de LaFerrari Aperta op het plaatje, maar over de stoel die er naast staat. De naam van deze in Ferrari’s Centro Stile ontworpen zetel luidt ‘Cockpit’. Inderdaad, we hebben hier weer te maken met een gevalletje autofabrikant doet meubels.

Poltrona Frau is een bekende Italiaanse meubelmaker die onder andere bekend is vanwege het kwalitatief goede leder wat ze gebruiken. Als autoliefhebber heb je de naam wellicht al eens gehoord. Verschilende merken als Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, MINI, Fiat, Infiniti en Chrysler hebben al eens koeihuiden van Poltrona gebruikt om hun interieurs een luxe ambiance te geven.

Voor het maken van de Cockpit sloegen Ferrari en Poltrona Frau wederom de handen ineen, maar bewandelden dit keer de omgekeerde weg. In plaats van dat de meubelmaker zich waagt aan de auto’s, begeeft Ferrari zich op het vlak van de meubels. De stoel werd onthuld tijdens Milan Design Week.

Volgens Flavio Manzoni, de directeur van Ferrari Centro Stile, is de Cockpit ontworpen om zowel een goede ergonomie als tijdloze schoonheid te bieden. De link met de auto’s van Ferrari komt vooral tot uiting in het materiaalgebruik. De stoel is namelijk gemaakt uit aluminium, leder en carbon.

Zou jij wel plaats willen nemen in deze zetel?