Zo kan Tesla de Model 3 sneller op de markt brengen

De Amerikaanse autofabrikant doet dingen nu eenmaal anders.

Tesla is een merk dat de zaken doorgaans anders aanpakt dan de gevestigde orde. Ook met de Model 3 gaan dingen anders. Elon Musk zou tegenover investeerders hebben gezegd dat de elektrische sedan een belangrijk onderdeel in het productieproces overslaat.

Voordat een autofabrikant een nieuw model op de markt brengt wordt de vierwieler op allerlei vlakken getest. Doorgaans bouwt men een prototype op basis van het productiemodel om kinderziektes en zwakheden aan het licht te brengen. Deze prototypes zijn gemaakt van goedkopere onderdelen en gaan een enkeltje shredder als al de tests zijn uitgevoerd.

Dit proces zal de Model 3 niet ondergaan. In plaats daarvan vertrouwt Tesla op computertechniek. Een simulatie moet aantonen of de elektrische auto zwakheden kent. Dit proces is kosten- en tijdbesparend en helpt Tesla om de Model 3 sneller op de markt te lanceren. De Amerikanen zijn overigens niet de eersten. Audi gebruikt voor een nieuwe fabriek in Mexico een vergelijkbare techniek. Het productieproces zou zo’n 30 procent rapper gaan in vergelijking met de conventionele manier.

De Amerikaanse autofabrikant neemt hier wel een risico. De Model S (aankoopadvies) en Model X (rijtest) waren immers ook niet vrij van kinderziektes bij lancering. Onlangs werden er nog 53.000 Tesla’s vrijwillig teruggeroepen vanwege een mogelijk defect met de handrem. Aan de andere kant zijn problemen snel verholpen. Tesla houdt nauw contact met haar klanten en sommige issues zijn zelfs via een software update op te lossen.

De Model 3 zal het eerste model van Tesla zijn dat een groter publiek gaat trekken. Het is de voordeligste Tesla ooit en het vierde model sinds de Roadster. De geschatte levering voor een nieuwe reservering is medio 2018 of later. (via Reuters)

