Zoveel Giulia’s werden in China binnen 33 tellen verkocht

De zaken gaan gesmeerd, zo lijkt het!

In Nederland is de Alfa Giulia al een poosje te koop. Verschillende exemplaren van AB-lezers kwamen voorbij en we kunnen melden dat er in de maanden januari en februari van dit jaar al 275 Giulia’s in Nederland zijn verkocht. China is pas net aan de beurt en daar werden de eerste exemplaren verdeeld door Alibaba, dat tijdens de Super Brand Tmall Day in totaal 350 Giulia’s mocht verdelen.

Het ging hierbij om 290 exemplaren van de gelimiteerde Giulia Milan met de 2.0 benzinemotor en 60 Giulia Quadrifoglio’s met de door Ferrari ontwikkelde V6 en 510 pk. De eerste variant kostte omgerekend zo’n 58.000 euro en de snelle Q mocht mee voor 138.000 euro. Chinese liefhebbers trokken echter met graagte de portemeknip en alle exemplaren vonden binnen 33 seconden(!) een nieuwe eigenaar.

Mooie business dus, al behoeft het verder geen uitleg dat er in China meer mensen wonen dan in Nederland en dat veel Chinezen ook nog eens steeds meer te besteden hebben dan vroeger. Zo werden er vorig jaar 100 Maserati Levante’s binnen 18 seconden verkocht. Naar verwachting is de Stelvio volgend jaar aan de beurt om op vergelijkbare wijze te worden verkocht. We houden je posted.