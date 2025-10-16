1.000+ pk sterke 997 GT3 ‘Sport Classic’ staat te koop op Marktplaats!

Of moet ik zeggen, staat alweer te koop?

Overschrijven. Het mocht op de basisschool al niet, op de middelbare school kreeg je er problemen van en bij een vervolgopleiding waren de rapen écht gaar bij spiekgedrag. De spreekwoordelijke rapen dan. Ook in de grote-mensenwereld komt het na-aapgedrag voor. Zo komen we een interessante occasion tegen op Marktplaats en lezen aandachtig de beschrijving.

”Behoefte aan een Porsche, maar geen zin in een dertien-in-een-dozijn-variant? Wellicht is deze 911 wat voor je. Deze occasion verliet in 2008 de fabriek uit Zuffenhausen als een 911 997 (mk2) GT3. Met 435 pk, een sprint naar de honderd in 4,1 tellen en een top van 310 km/u geen lullig apparaat. De 911 kreeg echter een kuurtje. En wat voor één. De auto werd omgetoverd door 9ff in een beestachtige machine.”

Dat is wat we lezen als verkooptekstje van de dealer. Dit fragment kan @rubenpriest en zijn lezers bekend voorkomen. Hij schreef al eens over de getunede 997 GT3. Kennelijk heeft hij daarmee de huidige verkoper geïnspireerd. @Loek schreef er later nog een artikel over toen de Porsche weer te koop werd gezet. En nu ben ik aan de beurt!

911 GT3 met 1.000+ pk

De occasionomschrijving gaat overigens schaamteloos verder met de tekst van Ruben. Ik zal het je besparen. Goed, anno 2025 heeft de 997 GT3 met Sport Classic-uiterlijk nog steeds de 1.050 pk en 1.100 Nm. Tenminste, als je wilt. Bij 1,7 bar turbodruk is dat het vermogen. Schaal terug naar 1 bar en je hebt nog maximaal 800 pk. Ook niet karig.

De zwaar aangepaste 997 GT3 heeft er inmiddels 54.649 kilometer op zitten en is in Nederland in bezit geweest van één privéeigenaar en vijf dealers. Er is in 2023 een PCCM-infotainmentsysteem ingezet met onder andere DAB-radio en Apple CarPlay. Voordat de Porsche naar de volgende eigenaar gaat, krijgt de 997 nog een beurt van 9ff.

De dealer waar de Porsche nu te koop staat, zit in het Drentse plaatsje Beilen. De aangepaste 911 ‘Sport Classic’ is er de afgelopen jaren niet goedkoper op geworden. Bij ons eerste bericht stond de getunede 997 te koop voor € 189.000, daarna voor € 199.888 en nu staat ‘ie voor € 199.997 (ha-ha) te koop op Marktplaats.