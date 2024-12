Tuner boost 911 GT3-motor naar 1.000 pk!

Voor het eerst kun je een natuurlijk ademend Porsche-blok transformeren naar een turbomotor.

Een atmosferische 4.0 liter boxermotor, 510 pk, een topsnelheid van 311 km/u en een handbak – wat wil je nog meer? Blijkbaar behoorlijk wat extra vermogen en het zoomende geluid van een turbowindje. Tuningbedrijf 9ff transformeert de natuurlijk ademende aandrijflijn van de Porsche 911 GT3 in een turbomotor. En da’s best bijzonder.

Bij het ombouwen van een atmosferische naar een turbomotor willen tuners nog wel eens de motor verwisselen. 9ff doet dat nu niet. Ze zeggen daarin zelfs de eerste te zijn. De conversie kan ook uitgevoerd worden op de 992 GT3 Touring, GT3 RS en de S/T. Daarnaast wil 9ff deze Porsches met een PDK-automaat voorzien van een turbo.

Het pakket omvat een hele waslijst aan aanpassingen. Denk aan een uitlaatkleppensysteem, een racekatalysator, luchtfilters, intercooler, extra injectiesysteem en een nieuwe koppelingsplaat als je een automaat hebt. Alle veranderingen vind je op de website van 9ff.

Specificaties van Porsche 911 GT3 met turbomotor

Het turbopakketje zorgt voorlopig voor een boost naar 760 pk en 750 Nm. Dat wil zeggen: 250 pk en 300 Nm extra. Is dat nog niet genoeg? Heb dan nog even geduld. 9ff belooft dat er binnenkort een motorconversie komt met 1.000 pk. Daarmee zou het vermogen van de GT3 (Touring) bijna verdubbeld worden!

Hoe snel de Porsche 911 GT3 met turbomotor van 0 naar 100 km/u gaat, vertelt 9ff helaas niet. Wel laat de tuner weten dat van 100 naar 200 km/u mogelijk is in precies 5 seconden. Zullen we dat @Wouter maar eens laten uittesten? Je betaalt voor het turbopakketje trouwens € 49.999,- zonder belastingen. Hoe dat klinkt, hoor je hieronder.