1.025 pk voor 26.144 euro klinkt als een uitstekende deal

1.025 pk voor slechts 26.144 euro is echt een topprijs voor zoveel betrouwbaar vermogen.

Nog niet zo lang geleden was 1.000 pk een ongekend hoog vermogen. Sommige Skylines en Supras in Japan konden dat vermogen halen. Maar ja, dat ware getunede auto’s met aangepaste raceblokken. De Bugatti Veyron was de eerste auto waarbij je 1.000 (nou ja, 1.001 pk) kon krijgen met fabrieksgarantie. Een uiterst dure auto. Tegenwoordig kun je bij Tesla terecht voor een auto met meer dan 1.000 pk en fabrieksgarantie voor slechts 140 mille!

Maar het kan dus goedkoper. Deze Hellephant C170-motor kost je namelijk omgerekend 26.144 euro. De naam is natuurlijk extreem cool. RB26DETT is ook gaaf, maar Hellephant C170 is toffer. Het is in principe de motor uit de Dodge Challenger Demon 170 die door Dodge Direct Connection wordt aangeboden. Net als bij Ford en GM kun je ook bij Stellantis terecht voor extra dikke motoren.

3 liter groot (en dat is alleen al de compressor!)

Het is een 6.2 liter V8 met daarbovenop een een mechanische compressor van maar liefst 3 liter groot. Dus de supercharger op de motor heeft al een twee keer zo grote capaciteit als jouw BMW 418i Gran Coupé M Sport M4 CSL-uitgevoerd. Dat betekent ook dat de motor heel veel meer vermogen heeft dan die 1.5 driecilinder.

Maximaal levert de motor namelijk 1.025 pk. Dat is ongekend voor een motor van slechts 26.144 euro. Het is namelijk niet alleen 1.025 pk, maar 1.025 betrouwbare pk’s. Het is gewoon een nieuwe motor van een fabrikant. Niet een uit zijn voegen getunede zescilinder uit de jaren ’90.

1.025 pk voor 26.144 euro, maar minder kan ook

Misschien dat je 1.025 pk ietsje aan de overdreven kant vindt. Dan hebben we goed nieuws voor je. Een beetje minder vermogen kost heel erg veel minder geld. Als je gaat voor een eenvoudige variant met 807 pk, ben je slechts 12.257 euro kwijt. Een stapje lager is de 717 pk sterke versie (uit de reguliere Hellcat) en die kost je slechts omgerekend 8.956 euro. Ook V8’s zonder compressor zijn mogelijk, evenals de onlnags aangekondigde zes-in-lijn-motoren. Dan ben je voor een paar duizend euro al klaar.

Het is overigens alleen een motor. Je moet zelf een passende transmissie vinden. En een auto waarin je het blok gaat lepelen, uiteraard. Het is de perfecte motor als je een gave restomod hebt en een sterke doch betrouwbare motor zoekt. Ondergetekende opteert voor een oude E 220 CDI T-Modell met de type-plaatjes er nog op (afbeelding header).

Dus dan is het woord nu aan u waarde lezer! In welke auto zou deze Hellephant 170-motor lepelen? Laat het weten, in de comments!