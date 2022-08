BREEK: prijs Model S Plaid (1.020 pk) in Nederland bekend!

De prijs van de Model S Plaid in ons koude kikkerlandje is nog niet eens zo verkeerd.

We hadden het net over de prijs van de nieuwe Genesis G90. Deze grote toplimo van Hyundai is tegenwoordig duurder dan de Audi A8. Beide zijn overigens goedkoper dan de dikst mogelijke Tesla van het moment. De Model S Plaid is namelijk nog duurder. Daar hebben we nu Nederlandse prijzen van.

De auto was al een tijdje geleden aangekondigd en jullie hebben allemaal de filmpjes op YouTube gezien waarbij de Model S Plaid sneller is dan, eh, ja eigenlijk alles. Je moet echt met een bijzondere hypercar op de proppen komen partij te kunnen bieden aan de Model S Plaid. Even nog kort de specs voor je: de Model Plaid heeft 1.020 pk waarmee je in 2,1 seconden naar de 100 km/u kunt accelereren. De topsnelheid is 322 km/u.

Prijs Model S Plaid

Dan de prijs van de Model S Plaid: 139.990 euro. Dat is een enorme bak geld voor een Model S. Dat model is in basis al 10 jaar oud, alhoewel wel geregeld voorzien van updates. Vergeet niet dat de ‘Ludicrous’-versie anderhalve ton kostte bij introductie.

Naast de Model S Plaid is de prijs van de Model X Plaid ook bekend! Deze kost 143.990 euro. Omdat deze groter en zwaarder is, is de Model X Plaid ietsje trager. Van 0-100 km/u doet deze zevenzetter in 2,6 seconden. De topsnelheid is 262 km/u.

Is er wel concurrentie?

Beide modellen komen in 2023 op de Nederlandse markt. Uiteraard kun je ‘m al eerder bestellen. Volgens Tesla kun je nu wel een bestelling plaatsen, maar kun je ‘m pas later bestellen. Wellicht dat ze reserveren bedoelen. Jouw ideale Model S Plaid samenstellen kan al wel in de Model S Configurator.

Als we kijken naar de concurrentie kunnen we kort zijn: die is er niet. Een Model S is veel goedkoper, veel sneller en veel ruimer dan Porsche Taycan Turbo S. Voor de Model X is er al helemaal geen alternatief dat in de buurt komt. Een TGV misschien?

