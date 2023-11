Toyota probeert het nog een keer met waterstof bij de Crown Sedan

Een Toyota Crown sedan met achterwielaandrijving klinkt ons als muziek in de oren.

Dikke Toyota’s heten vaak Lexus, maar dat is niet het geval met deze Toyota Crown. In Japan heeft Toyota een meer premium positie in de markt dan in Europa. Voorheen waren de modellen die hier als Lexus werden verkocht, in Japan nog gewoon Toyota’s. De Lexus LS was een Toyota Celsior, de Lexus GS een Toyota Aristo en de Lexus IS een Altezza.

Niet alle dikke Toyota’s komen naar ons land toe, helaas. De Toyota Camry is de dikste en wordt ook als Lexus ES300h verkocht. Alle modellen daarboven zijn voorbehouden aan andere markten en dat is eigenlijk heel erg jammer, want kijk eens hoe dik deze Toyota Crown sedan is.

Traditionele Toyota Crown sedan

Collega @machielvdd kon de eerste afbeeldingen laten zien een tijdje geleden, maar nu gaat de auto dan definitief in productie. We hebben eerst de crossover-versie en verhoogde sedan gezien, nu is het tijd voor de traditionele Crown sedan.

Toyota heeft het roer omgegooid qua design. Geen superdruk ontwerp met rare vouwen en gekke lampen. Nee, een eenvoudig ontwerp met fraaie proporties. Collega @jaapiyo zal jullie er fijntjes op wijzen door dat de Toyota Crown Sedan achterwielaandrijving heeft.

De aandrijflijn is heel erg geschikt voor Nederland, eigenlijk. Het betreft namelijk een 2.5 liter viercilinder die samenwerkt met twee elektromotoren. Het is een compleet nieuwe hybride setup. Belangrijk punt is dat de auto nu veel sneller moet aanvoelen. Het maximum vermogen is namelijk nu beschikbaar vanaf 42 km/u, dat was voorheen 140 km/u.

Nog een keer waterstof

Naast een hybride versie is de Toyota Crown sedan er ook op waterstof. Dat klinkt vreemder dan dat het is, want de Crown sedan is namelijk een soort Toyota Mirai. Dus heel erg vreemd is die overlap niet.

Dus nu onze vraag aan Toyota Nederland: mogen wij deze Toyota Crown? Waterstoftechniek staat nog in de kinderschoenen, maar de Mirai is een zeer puike auto. In principe is een Mirai met een beetje meer pit en conventionele aandrijflijn zeer interessant. Het exterieurdesign is bovengemiddeld fraai en het interieur mag er ook zijn. Dit komt meer ‘premium’ over dan de modellen die we hier nu wel kunnen krijgen.

Tenslotte nog een leuke gimmick: met beide varianten kun je elektrische apparaten aansluiten en gebruiken. Handig als je je laptop onderweg moet opladen of zin hebt om een hamkaas-tosti te maken (en te eten). Toyota gaat 600 exemplaren per maand maken in de Motomachi-fabriek. Het zullen dus zeldzame auto’s blijven.

