1.100 pk sterke(!) BMW M2 mag… binnenspelen?

We wilden zeggen dat de eigenaar van een door BMW ondersteunde 1.100 pk sterke M2 om mee te driften alvast mocht buitenspelen, maar daar is eigenlijk geen sprake van.

Nieuwe modellen van BMW M zijn eigenlijk het perfecte recept voor een lekkere driftmachine. RWD, krachtige motor en allerlei softwarematige optimalisatie om de kont lekker dwars te gooien. Niet voor niks dat BMW nog steeds het record van de langste drift heeft met een M5, die middenin zijn driftpoging ook nog eens bijgetankt werd. Nu is er weer een stunt die draait om BMW en driften.

BMW M2 drift door fabriek

BMW en Red Bull hebben wederom de handen ineen geslagen om tot een professionele driftauto te komen. Red Bull’s Driftbrothers gebruiken driften voor professionele evenementen ondersteund door de energiedrankgigant. Dat gebeurde met een omgebouwde BMW M4, maar nu wordt voor de kleinere broer gekozen: de M2.

Het visuele plaatje klopt in ieder geval met een livery van Red Bull op een verbrede BMW M2 dankzij een bodykit van Zacoe. Mechanisch is de BMW M2 ook niet standaard meer, wat logisch is. Uiteraard gaat driften veel over de stuurhoek en geometrie van de auto, maar misschien nog wel belangrijker: power. Niet minder dan 1.100 pk en 1.250 Nm uit de S58 van de M2. Meer dan zat, lijkt ons. En dat lijkt de bestuurder van de BMW M2 ook, want die mocht hem even uitlaten voordat de auto professioneel ingezet wordt.

Drift in de BMW-fabriek

Tenminste, van uitlaten is geen sprake. De BMW M2 van de driftbroeders mocht een rondje driften in de BMW-fabriek! Middels een uitgezette route en filmwerk door een drone is dat tafereel haarfijn vastgelegd, want geen stunt is Red Bull te extreem. De marges zijn erg klein, maar wapen één van de driftbroers met een mechanische handrem en je komt een heel eind. Coureurs die dit professioneel doen zijn nou eenmaal beter in het beheersen van een BMW dan mensen die vluchten voor de politie.

Groot voordeel voor ons als kijker: los van de plaatjes die geschoten zijn, zijn ook de dronebeelden gemonteerd tot een spectaculair filmpje. Ken Block zou trots geweest zijn.