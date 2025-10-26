Heerlijk uitgevoerde Mercedes E-Klasse droogt lekker op

Als je zo’n vorige generatie Mercedes E-Klasse goed uitvoert is het een aardig tijdloze schoonheid.

Je mag best weten: ondergetekende is de ’touch’ met Mercedes een beetje kwijtgeraakt. Zo’n twintig jaar geleden was het met afstand mijn favoriete merk als je het vergelijkt met Audi of BMW en de eerste scheurtjes zo tien jaar geleden hadden eigenlijk vooral te maken met het feit dat Mercedes iets tammer werd, en Audi en BMW juist iets ruiger. Een trend die doorzette: er zijn maar weinig nieuwe Mercedessen die je zo op mijn virtuele oprit mag parkeren, behalve bijvoorbeeld een G450d Stronger Than the 1980s Edition (en wat zegt het over je merk dat het enige model dat 40 jaar in het verleden leeft de beste is?). Tien jaar geleden was het bij Mercedes ook al een beetje minder aan het worden, maar had je in ieder geval nog voldoende leuke keuzes.

Mercedes E-Klasse (W213)

Neem de in 2016 geïntroduceerde Mercedes E-Klasse (W213/S213). De toen al ietwat op zijn laatste benen lopende Audi A6 C7 en vers te introduceren BMW 5 Serie G30 hadden met de hagelnieuwe en compleet andere E-Klasse weer een nieuwe standaard om te verslaan. Die E klopte eigenlijk op heel veel fronten, inclusief met terugwerkende kracht dat ‘ie prima opdroogt qua uiterlijk inmiddels negen jaar later. Qua motoren had je viercilinders en een breed scala aan zescilinders, al moest je nu wel direct over naar de AMG E63 om een V8 te bemachtigen.

AMG E43

Als dat te heftig is, was er nu voor het eerst een ‘instap-AMG’ voor de E-Klasse. De Mercedes-AMG E43. Je moest het missen van de V8 voor lief nemen, maar je kreeg wel een 402 pk sterke 3.0 liter zes-in-lijn en vierwielaandrijving. Traag is het in ieder geval niet. En waar de E63 steeds schreeuweriger werd, is de E43 nog ietwat ingetogen met de koets van de standaard E. Wel met AMG-bumpers en velgen, maar het past allemaal nog wel.

Ook helpt het als de uitvoering klopt, zoals dit exemplaar. Deze Mercedes-AMG E43 is in 2017 nieuw besteld in de Designo-kleur Patagonia Red Metallic. Donkerrood op een al chique auto? Dat werkt wel. We willen de term Full Option niet te snel de wereld in gooien, maar er zit voldoende op. Head-up display, panoramadak, Burmester-audio, zelfs een rijk bedeelde achterbank. Deze generatie E-Klasse maakte nog nét gebruikt van het Comand-systeem met de draaiknop in plaats van het nieuwe MBUX met touchscreen, maar dat heeft ook wel voordelen. Enige nadeel: de inspiratie was wel een beetje op qua kleurstelling. Koolstofvezel inleg op zwart leder/alcantara, daar had iets kleurrijkers voor gekozen kunnen worden.

Kopen

Niet dat de eerste eigenaar deze cabine veel gezien heeft. Deze Mercedes E-Klasse op Marktplaats mag naar een nieuwe eigenaar na slechts 12.486 kilometer geklokt te hebben. Een grove 1.500 kilometer per jaar in zo’n fraaie E43, het is bijna zonde. En afschrijving doet zijn werk toch wel. Deze E43 is geen prijspakker, kaal zat ‘ie al tegen de 110.000 euro aan en elke optie tikt snel aan. Acht jaar later is daar 61.950 euro van over.

Dat maakt een auto als deze wel vaak een dilemma. Ben je echt zo bang voor eigenaarssporen dat een maagdelijk exemplaar als deze Mercedes-AMG E43 de meerprijs over eentje met wat kilometers waard is? Het lijkt ons sterk dat je hem in een museum zet. Ondanks dat we toch graag kijken naar de prima opdrogende W213 in deze specificatie. Bepaald het voor jezelf middels de advertentie van de lekkere Mercedes E-Klasse op Marktplaats.