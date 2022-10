Audi RS3 in elandtest: stabiel maar traag

De Audi RS3 in de elandtest scoort niet optimaal. Althans, als je van richting wil veranderen.

We hebben er geregeld over: de technische layout van een auto. Je weet wel, de motorpositie, de richting waarin deze ligt, de plaats van de transmissie en de aangedreven wielen.

Bij de Audi RS3 is deze niet ideaal, maar heeft Audi behoorlijk wat truukjes uitgehaald om er een stabiele en sportieve auto van te maken. Als je kijkt naar de Audi RS3-rijtest met de RS3 zijn ze daar behoorlijk in geslaagd. Er is zelfs een driftmodus?

Audi RS3 in elandtest

Maar hoe zit het dan als je rijdt in het grensbereik. Juist dan wordt duidelijk wat de echte gewichtsverdeling is. Daar gingen ze bij km77 eventjes naar kijken. Mocht je km77 niet kennen, dat is een Spaanse instantie dat alle auto’s de elandtest laat doen. Niet dat er in Spanje veel Elanden zijn, maar het gaat natuurlijk om het uitwijken en niet waarvoor je uitwijkt.

Enfin, hoe deed de Audi RS3 het in de elandtest? Op zich niet verkeerd, maar een beetje saai. Precies zoals @jaapiyo het voorspeld zou hebben. De RS3 is namelijk te langzaam! Jazeker, km77 heet km77 omdat hun doel is om met 77 km/u de test te doen.

Alle dynamische opties

Het was zeker geen kale RS3, alle opties waren aangevinkt. Dus de keramische schijven (lager gewicht), adaptieve ophanging en Pirelli P Zero banden zaten erop. De RS3 heeft daarbij ook een omgekeerde breedset. Voor zijn de wielen maar liefst 9J breed (met 265/30 brede banden) en achter slechts 8J met 245/35 brede banden.

De maximale snelheid die de Audi RS3 haalde in de elandtest was 75 km/u, wat dus heel erg dichtbij is, maar wel een tikkeltje matig voor een auto met een RS-badge. Overigens maakt de RS3 zijn dynamische beloftes wél waar in de slalom, alleen de Polestar 1 heeft dat ooit sneller gedaan in de slomtest-tests van km77.

Check hieronder de video van de Audi RS3 tijdens de elandtest:

Meer lezen? Dit zijn 10 dure Hot Hatches op Nederlands kenteken!