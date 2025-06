1 jaar oude Tonale bewijst dat het een échte Alfa Romeo is

Een ietwat mildhete SUV heeft veel te bewijzen op Alfa Romeo-gebied, maar de Tonale passeert in ieder geval één test.

Een mooie uitspraak uit de reacties van een artikel dat hier laatst verscheen: als een auto zo goed was als dat ‘ie eruit ziet, reed iedereen Alfa Romeo. De realiteit is echter dat Alfa altijd lekker… eigenwijs is wanneer het op dingen als bouwkwaliteit aankomt. Het is wel beter geworden, de ‘roesten in de folder’-mentaliteit van de Alfasud is inmiddels een verjaard gezegde.

Alfa Romeo Tonale roest

Of toch niet? Een gebruiker op de Subreddit r/AlfaRomeo roept op om de Alfa Romeo Tonale, de jonge SUV van het merk, ‘als de pest te vermijden’. En wel om een issue waarvan je dus hoopt dat je het niet meer hebt als Alfist. De 1 jaar oude Tonale van de gebruiker in kwestie heeft last van roest. Waarmee de Tonale zich dus bewijst als echte Alfa, want hij is pas perfect als ‘ie een imperfectie heeft.

‘Hoort zo’

Maar goed, de Alfa Romeo Tonale in kwestie is nog maar één jaar oud, dus kan je je beroepen op garantie. Toch? Nope. Stellantis Corporate weigert dit een productiefout te noemen en je moet ofwel een vriendelijke dealer hebben of zelf een oplossing zoeken. Verroeste onderdelen vallen pas onder de garantie als deze door de lak aan de buitenkant van de carrosserie roesten. Pas als het te zien is, zeg maar.

Volgens de Redditor is een oplossing vinden eveneens lastig omdat de afwatering vanuit de kofferbak erg slecht is in de Alfa Romeo Tonale. Waarmee het probleem oplossen rigoureuzer moet dan enkel de huidige schade vervangen. Dan loop je namelijk het risico dat het probleem terugkeert. Bovendien blijkt dat meer Tonales deze issue hebben: Alfa is ervan op de hoogte, maar claimt dat het zo hoort. ‘Dat is hoe dat paneel gebouwd wordt’.

Zoals het oude gezegde luidt: roest is lichter dan staal. Misschien moet je het op de Alfa Romeo Tonale maar zien als een feature, niet als probleem. En hopen dat je als eigenaar het leed bespaard blijft.