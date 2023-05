1 op 3 Caravans zijn levensgevaarlijk in Nederland

Nou je, 1 op 3 caravans afkomstig uit Nederland zijn levensgevaarlijk. Gelukkig rijden die veilig achter een Xsara Picasso een bergpas af.

Zo af en toe staan wij te klapperen met onze oren als we horen hoe mensen hun auto onderhouden. Oliebeurtjes vergeten, doorrijden met een duidelijke ratel onder de kap, lekkages oplossen met een kartonnen doos onder het carter en dan zeuren over de betrouwbaarheid van een auto… En nee, we hebben het niet over de strapatsen van de Jaguar van @nicolasr. Dat is een briljante auto die binnen no time weer rijdend is.

Caravans levensgevaarlijk

Maar als je dacht dat we slecht omgaan met onze auto’s, het is nog veel droeviger gesteld met de caravans. de mensen die een caravan hebben, besteden daar al helemáál geen aandacht aan. Dat meldt de Bovag. De brancheorganisatie heeft de keuring van drieduizend caravans nauwkeurig geanalyseerd. De keuring voor een caravan is niet verplicht, maar wel mogelijk. Gewoon om te kijken wat de staat is van zo’n polyester sleurhut. Dus je zou zeggen dat de mensen die een keuring aanvragen, hun caravan goed onderhouden. FOUT!

Maar liefst 1 op de 3 caravans is er slecht aan toe en dat zijn dan nog de gekeurde kampeerwagens. De Bovag is nog caravan-keuringen aan het analyseren. Uiteindelijk hebben ze over 50.000 keuringen de gegevens. Men gaat er niet vanuit dat het beeld zal verbeteren, integendeel. Met name bij caravans van 20 jaar en ouder is het treurig gesteld.

Banden en remmen

Het gaat dan niet zozeer om lekkages of dat de koelkast niet goed werkt (dat controleert men niet). Integendeel. In veel gevallen zijn caravans erg netjes qua interieur. Maar als het om een triviale dingen als de remmen gaat, gaat het fout. Ook banden die te oud zijn worden vaak gebruikt. Deze mogen niet ouder dan 6 jaar zijn, maar ja, je weet hoe het gaat. Caravanbanden slijten nauwelijks.

Er zijn nog geen europese richtlijnen voor de technische staat van caravans en volgens het Algemeen Dagblad kan het nog wel jaren duren voordat het zover is. De lidstaten moeten het namelijk eens zijn en dat is nu nog niet het geval. Nu vragen wij ons af waarom het vanuit de EU bepaald moet worden? Gewoon een APK invoeren voor caravans en je bent klaar. Natuurlijk, dat is wellicht ietwat overdreven, gezien het relatief lage aantal caravans. Echter, als er iets mis gaat met een caravan kan het dus goed mis gaan.

